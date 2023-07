Flavio Montrucchio dopo tre anni di Discovery torna in Rai. Una ghiotta occasione per il conduttore che, da ottobre 2023, sarà alla guida della nuova stagione di Cook40, il programma di cucina trasmesso su Rai2!

Flavio Montrucchio: Cook40 segna il ritorno su Rai2

Flavio Montrucchio è tra le novità della prossima stagione televisiva Rai. Durante la presentazione dei Palinsesti 2023-2024 è stato ufficializzato il passaggio del conduttore al timone della nuova edizione di Cook40, il programma di cucina in onda dal 14 ottobre 2023 alle ore 12.20 su Rai2. Dopo l’addio di Alessandro Greco, il programma riparte con l’ex volto noto di Discovery, anche se non cambia la peculiarità e l’originalità del format spiegato nel titolo stesso. “40”, infatti, sono i minuti a disposizione per preparare un menu composto da antipasto, primo, secondo, contorno e dessert.

Durante ogni puntata, previste otto, Montrucchio sarà accompagnato da un esperto di cucina. Non solo, il conduttore ospiterà un personaggio famoso del mondo della tv, del cinema, dello sport e del giornalismo.

Flavio Montrucchio da Warner Bros Discovery alla Rai

Dopo tre anni di successo su Real Time, Flavio Montrucchio torna in Rai per condurre “Cook40” su Rai2. Per il conduttore si tratta di un ritorno a casa nell’azienda di Viale Mazzini dove ha lavorato a diversi progetti. A cominciare dalla miniserie “Fidati di Me” con la grandissima Virna Lisi fino alle fiction “Detective” e “La nuova Squadra“. Non dimentichiamo la partecipazione alla seconda edizione di “Tale e Quale Show” nel 2012 dove si classifica secondo alle spalle del vincitore Giò di Tonno.

In Rai è stato anche conduttore di diverse serate evento: “Una notte per Caruso“, “Il Festival di Castrocaro” e “Lo zecchino d’oro” del 2015. Poi nel 2019 il passaggio all’ex Discovery, oggi Warner Bros. Tre anni di successi sul Nove con i format televisivi “Primo Appuntamento“, “Bake Off Italia” e il recente “Primo Appuntamento Crociera“. Ora per Montrucchio, sposato da 20 anni alla ex velina Alessia Mancini, è arrivato il momento di tornare in Rai per un’occasione da non perdere!

L’appuntamento con Cook40 è dal 14 ottobre 2023 alle ore 12.20 su Rai2.