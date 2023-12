I programmi di cucina continuano a trovare ampi consensi e la tv, oltre a nuovi format, ci ripropone i più gettonati. Fra questi c’è sicuramente Cook 40, che con la sua originale formula che mescola creatività in ambito food e intrattenimento puro, è già riuscita a conquistare i telespettatori.

E’ ciò che conta di fare, ovviamente, anche questa nuova edizione del programma, che rispetto al passato presenta importanti novità. Vi diciamo tutto di seguito.

Cook 40: Flavio Montrucchio è il nuovo conduttore

La nuova edizione di Cook 40 sarà presentata da Flavio Montrucchio. L’ex gieffino, da tempo affermato conduttore, prenderà il posto di Alessandro Greco. Intervistato dal settimanale Telepiù, il marito di Alessia Mancini si è detto contento di questa nuova esperienza e desideroso di mettere a disposizione del pubblico a casa anche la propria personale abilità culinaria.

Nonostante il nuovo timoniere, la formula dello show resta invece la stessa. In ogni puntata Flavio sarà in compagnia di un ospite famoso che dovrà preparare un menu di tre portate in soli 40 minuti. Davanti ai fornelli inoltre, il vip di turno avrà anche modo di raccontare qualcosa di sé, sia della vita privata che di quella professionale.

Una buona opportunità insomma, per chi ama cucinare, di imparare nuove ricette e procedimenti senza pericolo di annoiarsi e, anzi, divertendosi.

Quando e dove vederlo in tv. Chi ci sarà nella prima puntata?

Il primo appuntamento con Cook 40 è per le ore 12.00 di Sabato 2 Dicembre su Rai Due. Per quanto riguarda l’ospite, si comincerà con Elenoire Casalegno.

Sarà dunque la bionda e statuaria showgirl e conduttrice ad inaugurare l’inedita stagione del cooking show e lo farà, come coloro che la seguiranno, mostrando a tutti le proprie abilità di cuoca e, al contempo, lasciando scoprire qualcosa in più su di sé come donna e come professionista. Insomma, Cook 40 parte alla grande, siete d’accordo?