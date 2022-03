Flavia Vento ha abbandonato anche La Pupa e il Secchione Show. La showgirl ha deciso di lasciare la villa del reality dopo solo otto giorni di permanenza. Per la Vento non è la prima volta che abbandona un programma tv dall’oggi al domani. Qualche giorno fa la showgirl aveva manifestato la sua insofferenza, tanto da decidere di dormire in bagno da sola. Ma andiamo a vedere cosa è successo questa volta.

Flavia Vento abbandona La Pupa e il Secchione Show: il motivo

A comunicare il ritiro di Flavia Vento dal programma La Pupa e il Secchione Show è stata la stessa conduttrice del format di Italia 1 Barbara d’Urso. Durante la puntata di Pomeriggio 5, Barbara ha comunicato che Flavia Vento si è ritirata dal reality e che in questo momento la showgirl è già tornata a casa sua.

La nostra @carmelitadurso è costretta a darvi una notizia che non avrebbe mai voluto dare: Flavia Vento ABBANDONA anche #LaPupaeilSecchioneShow! #Pomeriggio5 pic.twitter.com/AatKbs0SuM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 25, 2022

Perchè Flavia Vento ha Lasciato La Pupa e il Secchione Show?

Barbara assicura che la motivazione che ha portato Flavia Vento a decidere di abbandonare il programma, non è legata al fatto di non voler lasciare soli i suoi amati cani. La motivazione, assicura la conduttrice, verrà svelata martedì sera in prima serata durante la terza puntata de La Pupa e il Secchione Show. Barbara aggiunge inoltre, di non essere arrabbiata con lei.

Tutti i reality abbandonati da Flavia Vento

Flavia Vento non è nuova in fatto di abbandoni di reality, già in passato aveva abbandonato altri programmi televisivi. Il primo reality dal quale Flavia Vento si è ritirata è stato La Fattoria nel 2004, dopo soli 6 giorni di permanenza. Nel 2008 abbandonò dopo 14 giorni L’Isola dei Famosi. Sull’isola Flavia ci tornò nel 2012, ma anche quella volta decise di abbandonare il reality dopo soli 7 giorni. Il minor tempo di permanenza in un reality di Flavia Vento è stato nel 2020 al Grande Fratello Vip, abbandonato dopo un solo giorno dall’ingresso nella casa di Cinecittà.

Chi entrerà al posto di Flavia Vento?

Barbara d’Urso ha annunciato che ci sarà una nuova pupa a sostituire Flavia Vento. La conduttrice assicura che si tratta di un volto molto noto della tv. Di chi si tratta? Il suo nome verrà svelato martedì in puntata.