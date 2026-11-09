Il personaggio di Flavia de Luce nasce per mano dello scrittore canadese Alan Bradley, scomparso proprio nel maggio di quest’anno a due mesi dall’uscita in patria del primo adattamento per il grande schermo dei suoi romanzi. Flavia de Luce: Una detective geniale è tratto per l’appunto dal romanzo in cui fa il suo debutto ufficiale questa giovanissima investigatrice in erba, una ragazzina di undici anni che, invece di giocare con le bambole, preferisce passare il proprio tempo libero tra provette ed esperimenti chimici, oltre che indagando su casi di omicidio.

L’ambientazione nei primi anni Cinquanta, in un’Inghilterra che corrisponde a quella che il grande pubblico ha ben impressa nel proprio immaginario, diventa nelle mani del regista Bharat Nalluri un palcoscenico di routine, con scene girate prevalentemente in interni e una patina da confezione televisiva che rendono il film alquanto dimenticabile.

Flavia de Luce: a caccia della verità – recensione

Dopo un breve prologo ambientato al Cairo nel 1940, l’azione si sposta undici anni più avanti, nella campagna inglese, dove la famiglia de Luce vive in un’antica proprietà. È lì che cresce Flavia, ragazzina dalla mente brillante e dalla curiosità inesauribile, spesso vittima delle angherie delle sorelle maggiori Daphne e Ophelia, e che trova comprensione soltanto nell’afflitto padre Havilland, mai ripresosi dalla scomparsa della moglie.

La tranquilla quotidianità della tenuta viene meno in seguito al ritrovamento di un cadavere nell’orto dei cetrioli: proprio Flavia è la prima a imbattersi nel corpo senza vita e a contattare la polizia. La situazione si complica quando il genitore confessa l’omicidio, pur senza convincere Flavia, che decide di mettersi a indagare in prima persona per scoprire chi si nasconda realmente dietro quel misterioso delitto.

Una protagonista sempre avanti a tutti

Un’avventura gialla che punta sulla leggerezza, mescolando al classico intreccio mystery un’ampia dose di ironia e dinamiche familiari più o meno complicate, affidandosi a una giovanissima protagonista dalla personalità decisamente sopra le righe. Il risultato è un racconto per famiglie che vorrebbe aggiornare ad altezza di bambino la tradizione del whodunit britannico, ma che spesso finisce per perdersi per strada in una confezione eccessivamente semplicistica.

Più che sul cast adulto – comunque vantante nomi di prestigio come Martin Freeman nelle vesti del padre, Toby Jones in quelle del detective e Jonathan Pryce in un breve cammeo – Flavia de Luce: Una detective geniale vorrebbe fare affidamento sulla figura principale, ma i continui tentativi della sceneggiatura di spingere la giovanissima Molly Belle Wright a rompere la quarta parete, rivolgendosi direttamente al pubblico, e il frequente ricorso al voice-over rischiano di rendere il personaggio paradossalmente stucchevole. Anche la stessa indagine, con tanto di flashback che ci mostrano il segreto “sepolto” nel passato, non è particolarmente avvincente né originale, e l’ora e mezza di visione finisce per trascinarsi verso l’epilogo senza particolari sorprese.

Conclusioni finali

Una piccola protagonista che la sa più lunga di tutti, alle prese con un caso di omicidio che vede come principale sospettato, peraltro reo confesso, il suo amato padre. Scoprire la verità la metterà in pericolo, in un’indagine relativamente di routine che si rifà alle atmosfere dei racconti gialli più classici.

Trasposizione del primo romanzo della saga scritta dal compianto Alan Bradley, Flavia de Luce: Una detective geniale è un film che ha bisogno di mostrare tutto per trovare la propria quadra, sostenuto dall’interpretazione onnipresente della giovanissima Molly Belle Wright, che, pur impegnandosi, è vittima di una sceneggiatura che la costringe a un overacting gratuito, finendo spesso per rubare spazio all’effettiva risoluzione dell’enigma e alla costruzione dell’intreccio mystery.