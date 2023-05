Archiviato lo scudetto 2023, andato ad un grande Napoli (anche se la Serie A ha ancora diversi verdetti da assegnare), resta da vedere chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria nell’altro ambito torneo nazionale, ovvero la Coppa Italia.

Dopo un percorso lungo mesi (i preliminari sono iniziati lo scorso 30 Luglio), restano a giocarsi la finale la Fiorentina e l’Inter (che è campione uscente e ancora detentrice del titolo vinto lo scorso anno). Entrambe le squadre, come è evidente, sono agguerritissime, visto che ciascuna di loro ha la possibilità di arrivare prima a due competizioni: la squadra viola è anche in finale di Conference League, i nerazzurri addirittura in quella di Champions League.

Come accade già da qualche anno a questa parte, la finale di Coppa Italia avrà luogo allo Stadio Olimpico di Roma in un’unica partita (previsti i tempi supplementari ed eventualmente i rigori in caso di prolungato pareggio). Vi diciamo quando e dove vedere l’incontro in diretta tv e in streaming.

Fiorentina-Inter: dove vederla in diretta tv

La finale di Coppa Italia stagione 2022/23 verrà trasmessa in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.00 di Mercoledì 24 Maggio. Quest’anno infatti, Mediaset ha l’esclusiva dei diritti televisivi per quanto riguarda il torneo.

Ricordiamo agli appassionati che, al momento, la Fiorentina ha vinto la Coppa Italia 6 volte, l’Inter 8.

Dove guardare la partita in streaming e dove ascoltarla alla radio

La finale tra Fiorentina e Inter sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity, ma solo per gli abbonati al servizio. La registrazione a Mediaset Infinity infatti, è completamente gratuita, ma per avere accesso alle partite occorre sottoscrivere un abbonamento.

Chi, per i più disparati motivi, non avesse la possibilità di sintonizzarsi davanti al piccolo schermo ma desiderasse lo stesso seguire l’evento, può optare per la diretta live testuale su OA Sport-Il tempio dello Sport oppure per la diretta radiofonica su Rai Radio 1 e Rai Radio 1 Sport.