Fiorello ha un grande desiderio: diventare nonno. La confessione dello showman arriva come sempre con un pizzico di ironia durante una sua intervista rilasciata a Bruno Vespa nel programma “Cinque minuti” in onda su Rai1.

Fiorello, l’appello alla figlia Olivia

Fiorello ospite di “Cinque minuti” di Bruno Vespa su Rai1 confessa di voler diventare nonno. Lo showman e conduttore di “Viva Rai2!” ha fatto un vero e proprio appello alla figlia Olivia, nata dall’amore con la moglie Susanna Biondo, dicendole: “Dacci dentro. Forza, dai, alé“. Un invito che lo showman siciliano ha fatto alla figlia Olivia con l’ironia che da sempre lo contraddistingue, ma ha trovato supporto anche nel padrone di casa Bruno Vespa. Il giornalista, infatti, ha rilanciato l’appello anche ai figli “Dateci dentro!”. Fiore allora precisa: “Facciamo un appello ai nostri figli! Dateceli che ne abbiamo bisogno. Forza Olivia!”

Non solo, durante l’intervista si è parlato anche del prossimo Festival di Sanremo con Vespa che l’ha punzecchiato: “Visto che non hanno licenziato Amadeus, lo vai a trovare quest’anno a Sanremo?“. Lo showman siciliano ha prontamente replicato: “ci siamo messi d’accordo sull’ultima puntata perché lo vado a prendere, lo porto a casa e gli dico: ‘Basta, ha chiuso, hai finito’. Ma io non ci credo“.

Fiorello e il futuro di Viva Rai2 e la sorpresa della figlia

Il 2023 è stato l’anno del ritorno in tv di Fiorello con il programma “Viva Rai2!” che ha registrato ascolti da record. Dopo sei mesi di diretta alle 7 del mattino lo showman non accusa il colpo, anzi da Bruno Vespa ha confessato: “Biggio e Casciari sono i miei due angeli. Sono, siamo cresciuti tutti puntata dopo puntata. La cosa più bella è svegliarsi alle 4, prendere uno scooter che ha il tuo stesso cognome e andare in giro per Roma a quell’ora. Gli unici essere viventi che si incontrano a Roma alle 4.15 sono cinghiali, antilopi, giaguari, caimani. E io in giro che li schivo”.

Durante l’intervista Fiore punzecchia Bruno Vespa sul futuro in Rai: “sarai confermato il prossimo anno? – chiede – Perché sai qui siamo tutti…Vai al Gay Pride quest’anno? Ti ho prenotato il carro 3 perché al primo c’è La Russa“. Infine poi racconta della sorpresa della figlia lo scorso 16 maggio in occasione del suo 63esimo compleanno:

Quello è stato un colpo basso. Angelica ha fatto tutto da sola. E’ andata lì, ha detto che voleva farmi questa sorpresa, il maestro Cremonesi e le due ragazze che cantano l’hanno aiutata. Lei non è abituata a suonare pezzi col pianoforte pop perché suona la classica. Ha imparato gli accordi di ‘Vagabondo’ sapendo che è una delle mie canzoni preferite e io lì non sono riuscito a trattenere l’emozione. E’ stato uno dei momenti più belli della mia vita.