Fiorello vestito da Batman irrompe nel collegamento di Amadeus a Domenica In facendo ridere la conduttrice e mandando il collegamento in tilt. Impossibile parlare di cose serie, impossibile dare qualche anticipazione succulenta. Si scatena il trash. Come se non bastasse a seguire Batman arriva quella che Amadeus soprannomina Wonder Trans ovvero Biggio nei panni di Wonder Woman. Un caotic caos perfetto. Il clima del Festival è in fermento. Ci attendono tante cose belle. Iniziamo intanto ad analizzare cosa è accaduto oggi.

Fiorello vestito da Batman irrompe nel collegamento con Domenica In

Sembrava tutto normale. Un tranquillo pomeriggio domenicale in attesa dell’inizio di Sanremo. Mara Venier, durante domenica In, si è collegata con Amadeus per qualche anticipazioni, una piccola intervista ed un saluto e un in bocca al lupo. Il collegamento, però, non è andato come previsto. Fiorello e Biggio, con la loro incursione, hanno creato quel trash che tutti aspettavano. Cosa è accaduto?

Fiorello vestito da Batman ha iniziato a parlare al microfono di Amadeus che gli ha chiesto se fosse venuto proprio per il Festival. Al suo “No” gli ha chiesto come mai fosse venuto lì? In quel momento fuori onda si sono sentiti urli. Qualcuno cercava disperatamente Batman. Quest’ultimo ha cercato di scomparire dicendo a tutti di dire che non l’avevano visto.

L’arrivo di Wonder Woman ha però scompigliato ancora le carte in tavola creando gelosie. Batman, infatti, si è ingelosito quando Wonder Woman è stata guardata da Amadeus e si è avvicinata a lui. Peccato che l’eroina sembrasse più interessata a salutare la Venier che al resto. Ecco il video di quanto accaduto oggi pomeriggio.

Se questo è il clima, possiamo aspettarci sicuramente altre pillole trash. Insomma ne vedremo delle belle. Non rimane che restare sintonizzati e seguire il Festival secondo dopo secondo.

Il video