Fiorello torna a parlare del Festival di Sanremo e lo fa attraverso le pagine del quotidiano La Stampa. Lo showman siciliano ricorda gli ultimi anni trascorsi a Sanremo con l’amico di vecchia data Amadeus (Direttore artistico e conduttore degli ultimi tre Festival e delle prossime due edizioni). Parlando del Festival, Rosario racconta quanto è stato bello condividere quel palco con Amadeus ma, soprattutto quanto è stato difficile in modo particolare il Festival di Sanremo 2021 con il Teatro Ariston completamente svuotato del suo pubblico a causa della pandemia da Covid.

Fiorello su Amadeus e Festival di Sanremo: “Fa benissimo a continuare”

Di quel Festival di Sanremo 2021, il primo in era Covid Rosario Fiorello ricorda: «Era terribile dire una battuta e non capire se funzionava. Nessun applauso, niente. Una esperienza forte, diciamo». Edizione quella 2021 sicuramente complicata per chi ha scelto una professione che si basa molto sul contatto con il pubblico e sul far divertire le persone.

Del suo amico Amadeus e della scelta di continuare a fare il Festival di Sanremo, rischiando anche l’eventualità di ascolti più bassi rispetto alle aspettative e a quelli degli anni precedenti, lo showman siciliano dice: «Ma no, è il suo mestiere, lui presenta, fa benissimo a continuare. Quello che fa bene a smettere sono io». E sul prossimo Eurovision Song Contest dice: «Farà meno successo di Sanremo. Scherzo, eh, c’è qui Coletta (direttore di Rai1) che fa le prove. Dopo che ha baciato sulla bocca Amadeus, può fare di tutto».

La scelta di abbandonare i social

Ultimamente Fiorello ha deciso di uscire dai social, di questa decisione racconta: «Sono uscito dai social. Li seguo, li rispetto, ma non intervengo più in prima persona. Tutti hanno diritto a una risposta, tutti vanno considerati, ma non è umanamente possibile. Meglio astenersi».

Lo spettacolo “Fiorello presenta Fiorello”

Oggi Fiorello è impegnato con il suo tour per i teatri italiani con lo spettacolo “Fiorello presenta Fiorello”, uno show esilarante che ha registrato il sold out in ogni sua data. Al momento a quanto pare non sono previsti spettacoli in tv, nonostante Fiorello, oltre alle sue apparizioni durante il Festival di Sanremo, manca dalla tv con un suo spettacolo da diversi anni.