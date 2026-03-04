La nuova puntata de La Pennicanza si apre con un momento speciale dedicato alla grande musica italiana. Protagonista dell’omaggio è Fiorello, che ha voluto ricordare Lucio Dalla proprio nel giorno in cui il cantautore bolognese avrebbe festeggiato il suo compleanno. Lo showman ha scelto di rendere omaggio all’artista interpretando uno dei brani più celebri del suo repertorio, “4 marzo 1943”, canzone simbolo della carriera di Dalla e profondamente legata alla sua storia. L’esibizione ha regalato al pubblico un momento emozionante, capace di unire musica e memoria nel segno di uno dei più grandi protagonisti della canzone italiana.

Il ricordo personale di Fiorello su Lucio Dalla

Durante la puntata, Fiorello non si è limitato alla performance musicale ma ha condiviso anche un ricordo personale legato al cantautore. Lo showman ha raccontato di aver avuto la fortuna di conoscere bene Lucio Dalla e di aver trascorso molto tempo insieme a lui, tra musica, risate e momenti indimenticabili.

“Ho avuto l’onore di conoscere bene Lucio, passando tanto tempo con lui e soprattutto cantando tanto”, ha spiegato Fiorello, ricordando un episodio divertente vissuto durante l’esperienza di Viva Radio2. In quell’occasione, racconta, lui e Dalla si esibirono in “Caruso” insieme a un ospite inatteso.

“Ricordo un Viva Radio2 dove cantammo ‘Caruso’ in tre: io, lui e… Filippo Magnini! Iniziammo noi due cantando benissimo, con grande intensità, poi arrivò l’inciso di Magnini… terribile, e giù risate!”.

Un tributo tra musica e ironia

Il racconto di Fiorello ha restituito anche il lato più umano e ironico di Lucio Dalla, artista capace di lasciare un segno profondo non solo nella musica ma anche nella vita di chi lo ha conosciuto. L’omaggio a La Pennicanza diventa così un momento di celebrazione affettuosa, in cui la musica di Dalla torna a vivere attraverso la voce e il ricordo di chi ha condiviso con lui palco, amicizia e tante risate.