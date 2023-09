Fiorello show al Festival della Comunicazione di Camogli. Lo showman siciliano è stato protagonista di un’intervista con Aldo Grasso e, tra una chiacchiera e l’altra, ha parlato di Viva Rai2 e di Sanremo 2024.

Fiorello: “Sanremo 2024? Se Amadeus mi invita, Andrò per dire basta”

Ospite del Festival della Comunicazione di Camogli, Fiorello si è raccontato al giornalista Aldo Grasso. L’occasione è stata una intervista-show dal titolo “Da grande vorrei essere la spalla di Fiorello“. Un vero e proprio show per lo showman siciliano che ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2024 commentando anche la foto “spoiler” di Amadeus e Gerry Scotti. Sulla possibile presenza o meno dello zio Gerry, ha detto:

La foto di Amadeus con Gerry Scotti un indizio per il prossimo Sanremo? Perché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e per Gerry Scotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera.

Non solo, Fiorello si è anche sbilanciato su un possibile ritorno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo per l’ultimo Festival di Amadeus precisando: “se Amadeus mi inviterà, andrò solo l’ultima sera per dire ad Ama basta!“. Dopo le sue rivelazioni è certa la sua presenza nella serata finale della kermesse italiana.

Fiorello, il ritorno di Viva Rai2 e sul governo Meloni…

Ma non finisce qui, visto che Fiorello ha parlato anche del Governo Meloni soffermandosi sulle polemiche legate alle affermazioni di Andrea Giambruno, giornalista e compagno della Premier. “L’opposizione della Meloni è il Pd?” – ha ironizzato lo showman siciliano precisando – “no, suo marito. Quando nel mondo un Giambruno parla da qualche parte c’è una Meloni che dice ma vaff…”. Una battuta riuscitissima quella di Fiore che tanto ha divertito il pubblico accorso al Festival della Comunicazione di Camogli.

Infine lo showman ha parlato anche della nuova stagione di Viva Rai2 in arrivo a novembre sul secondo canale dell’azienda di Viale Mazzini. Dopo lo stop della messa in onda da Via Asiago dopo le proteste dei residente, lo show del mattino di Rai2 è pronto a ripartire dal Foro Italico. “Stiamo lavorando per fare Viva Rai 2 al Foro italico – ha confessato Fiorello – Non c’è ancora l’ufficialità ma la direzione è quella. Inizieremo il 6 novembre“.