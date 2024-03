Grandi festeggiamenti al Foro Italico a Roma questa mattina lunedì 25 marzo 2024 per un compleanno davvero speciale. Rosario Fiorello apre la settimana del programma VivaRai2! con l’omaggio alla grande regina della musica italiana, Mina, nel giorno del suo compleanno. Per l’occasione è intervenuto in puntata un gradito ospite speciale: Rosa Chemical.

Fiorello festeggia Mina nel giorno del suo compleanno a VivaRai2!

Questa mattina, nella location del Foro Italico a Roma, durante la diretta di VivaRai2!, programma ideato e condotto da Rosario Fiorello con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la squadra del programma di Rai2, il conduttore ha sorpreso tutti regalando grandi emozioni con un bellissimo omaggio a Mina nel giorno del suo compleanno.

La puntata è stata interamente dedicata alla cantante simbolo della musica italiana nel mondo. Durante il finale della puntata andata in onda oggi, lunedì 25 marzo 2024, sono arrivati da tutta la squadra di VivaRai2! gli speciali auguri di compleanno per colei che da sempre per tutti è ormai conosciuta come la ‘Tigre di Cremona’, soprannome che venne dato alla cantante agli inizi della sua carriera.

Compleanno di Mina festeggiato a Rai2

Rosario Fiorello, durante la puntata di oggi del suo programma VivaRai2!, ha dedicato tanto spazio alla regina della musica italiana e il gran finale è stato una speciale esibizione in musica, sulle note di ‘Tintarella di Luna’, in duetto con Rosa Chemical, ospite di oggi in puntata. Ad accompagnare l’esibizione canora non è mancata una spettacolare coreografia del corpo di ballo ideata proprio per l’occasione.

Video – A VivaRai2! Rosario Fiorello e Rosa Chemical omaggiano Mina

Ecco di seguito il video del momento in cui questa mattina il conduttore di VivaRai2! Fiorello insieme al cantante Rosa Chemical ha omaggiato Mina nel giorno del suo compleanno con una speciale versione di Tintarella di Luna, celebre brano della musica italiana portato al successo proprio dalla Tigre di Cremona.