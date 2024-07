“Fiorello non farà televisione nel 2024“. Queste le parole di Roberto Sergio durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 a Napoli quest’oggi, venerdì 19 luglio 2024. Non ci sono pertanto programmi, nella programmazione da settembre a dicembre 2024, che lo vedono protagonista. Per il 2025? Se ne parlerà. Potrebbero esserci speranze, ma ancora non c’è nulla di concreto. Ecco cosa si è appreso.

Fiorello non farà televisione: le parole di Roberto Sergio

Durante la presentazione de palinsesti Rai 2024-2025 ci si è accorti della mancanza, in programmazione, di programmi condotti da Fiorello. Così sono state poste alcune domande su di lui ai dirigenti Rai presenti a Napoli e Roberto Sergio ha voluto rassicurare tutti sottolineando: “Fiorello sta sul divano, lo sento quotidianamente. Non farà televisione nel 2024. Io confido nel 2025, se riusciamo a toglierlo dal divano. Non ha alcuna intenzione di andare altrove, da quello che mi ha detto“.

Insomma Fiorello dopo i successi degli ultimi anni si sta godendo un po’ di meritato riposo per ricaricare le energie e trovare nuove idee. Ora ha in programma solo di rimanere sul divano, comodo, comodo, di guardarsi sport e serie televisive, oltre che andare in Sardegna. Poi? Non è ancora dato saperlo.

Non è previsto, però, che Fiorello, sempre secondo quanto annunciato da Roberto Sergio, segua l’amico fraterno Amadeus su Nove. Non c’è alcun allarme che l’artista possa lasciare la Rai e passare alla concorrenza.

Cosa andrà in onda al posto di Viva Rai 2?

Chi andrà in onda al posto di Fiorello prossimamente? Quale programma vi sarà al posto di Viva Rai 2? Ebbene dalla presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025 apprendiamo che a dare il buongiorno, dal 7 ottobre, vi sarà Binario 2.

Alla conduzione ci saranno: Carolina Di Domenico e Andrea Perroni. Spetterà a loro dare il buongiorno agli italiani dal ‘Binario 2’ della Stazione Tiburtina di Roma.