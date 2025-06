Fiorello, gran finale a La Pennicanza con Giorgia, Amadeus e Jovanotti

E’ un Fiorello come sempre protagonista e mattatore nel gran finale di stagione di “Radio2 Radio Show – La Pennicanza“. Il programma condotto dallo showman siciliano con Fabrizio Biggio su Rai Radio2 si conferma un successo di ascolti e pubblico. Scopriamo cosa è successo nell’ultima puntata.

Fiorello a La Pennicanza spoilera nuovo singolo di Giorgia e chiama Amadeus

Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, La Pennicanza di Fiorello e Fabrizio Biggio va in vacanza, ma lo showman promette: “tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!”. Un annuncio, quello di Fiorello, che non sorprende considerando il successo registrato con il programma radiofonico che nella puntata finale ha regalato nuovi colpi di scena. A cominciare dallo spoiler in diretta del nuovo singolo di Giorgia. La cantante reduce dal grande successo di Sanremo 2025 con “La cura per me” sta per lanciare un nuovo singolo, ma è stata sorpresa da Fiorello che fa partire in diretta il nuovo brano. Lo showman precisa: “l’ho ricevuto tramite conoscenze discografiche” con Giorgia che resta senza parole: “Ma come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito! Sei matto!”.

Tra gli ospiti dell’ultima puntata de La Pennicanza anche Amadeus. Il conduttore passato alla Nove ringrazia l’amico: “grazie per aver parlato di me tutti i giorni sulla Rai, non accadeva dai tempi di Sanremo!”. Fiorello scherza con lui: “questa casa aspetta a te, non adesso… ma sappi che qualche vertice Rai qui annuisce! Quando Coletta ha saputo che oggi avresti chiamato in diretta ha fatto gli occhi a cuoricino…”.

Fiorello, ultima puntata de La Pennicanza: c’è anche Jovanotti

Non solo Giorgia e Amadeus nel gran finale de La Pennicanza di Fiorello su Rai Radio 2, visto che a sorpresa c’è anche un collegamento con Jovanotti. Il cantautore, reduce da una tournée da record, ironizza: “Liberato sono io!” – con Fiore che replica – “ma pensavo fosse Elena Ferrante!”. Jova rincara: “Infatti, sono anche Elena Ferrante!”. Poi è la volta di Linus e Bianca Guaccero. Immancabile anche nell’ultima puntata un pò di satira politica con lo showman siciliano che ironizza: “Trump e Musk hanno litigato. Vi dico solo che sta facendo da paciere… Putin! Elon ha detto che vuole entrare in politica e fondare un partito, lo chiamerà ‘Fratelli di Tesla’. Trump nella lista di Epstein? Corona è già alla Casa Bianca, appena sente puzza di scandalo ci fa una puntata!”

Con il consueto mix di ironia, improvvisazione e ritmo forsennato, ‘La Pennicanza’ si congeda così dal pubblico di Rai Radio2, lasciando aperta la porta a un ritorno in autunno.