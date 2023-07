Presentati oggi, venerdì 7 luglio, presso gli studi Rai di Napoli i palinsesti Rai 2023-2024. Nel corso dell’evento, dedicato alla stampa e agli investitori, sono state elencate tutte le novità e tutti i nomi dei conduttori, i programmi e le fiction che faranno parte della nuova stagione televisiva della Rai. Molte le novità e le indiscrezioni che sono confermate. A catturare la nostra attenzione è stata la mancanza di Viva Rai2, programma portato al successo e con ottimi risultati da Rosario Fiorello dal palinsesto Rai 2023-2024.

Fiorello, il futuro di Viva Rai2: show bloccato Il motivo?

A sciogliere ogni dubbio sul destino di Viva Rai 2, e quindi del programma di Rosario Fiorello per quello che riguarda la stagione televisiva Rai 2023-2024 è lo stesso amministratore delegato della Rai Roberto Sergio. L’Ad dichiara: “Grazie a Rosario, ha fatto un programma incredibile, forse uno dei programmi più moderni ed innovativi. Riuscire a fare uno show di prima serata in strada e alle 7 di mattino, credo che sia una formula incredibilmente nuova che abbiamo avuto modo di avere a nostra disposizione”.

Le motivazioni

Roberto Sergio poi va subito al nocciolo della questione, nello spiegare perchè Viva Rai 2 e quindi Fiorello non sono stati citati nella lunga lista di programmi tv della prossima stagione: “Come sapete c’è la volontà della Rai di proseguire, credo che Rosario abbia voglia di proseguire, ma c’è un tema ancora da risolvere: Via Asiago 10, non è solo legato alla Rai, ma ci abitano delle persone, ci sono dei condomini. Con il mio staff ed io in prima persona cercherò di collaborare con i condomini di trovare una sintesi che consenta a Rosario a novembre di riprendere lo show”.

Fiorello e Viva Rai2: l’Ad Sergio cerca una soluzione

L’Ad conclude il discorso rassicurando: “Faremo di tutto perchè questo possa accadere dopo un ulteriore e straordinario ringraziamento per quello che Rosario ha fatto e sempre fatto in Rai perchè è un grande uomo Rai”.