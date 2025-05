È diventato un appuntamento fisso e il pubblico ormai, anziché guardare la tv, guarda Fiorello e Biggio che a loro volta guardano la tv. Al nuovo duo comico formatosi dietro il bancone di “Viva Rai 2” non è bastato debuttare in radio con la loro “Pennicanza” post pranzo, hanno pensato bene di portare anche la loro “Sonnolenza” post cena su Instagram. In pratica sono un digestivo a base di buonumore e onestamente, se queste sono le condizioni, noi ce li sciroppiamo più volentieri dell’Alka Seltzer.

Fiorello e Biggio su Instagram: un format ma senza un format

Ogni sera ospiti diversi come se fosse un format tv ma senza format, solo del buon cazzeggio tra amici che intrattiene il pubblico a casa che cresce di appuntamento in appuntamento.

Tutto parte dalla noia: “A chi rompiamo le scatole stasera?”, pensa Fiorello, con Fabrizio Biggio che lo asseconda in ogni sua folle intuizione. Finché non si fa avanti qualcuno per essere invitato nella diretta: Amadeus, Gianni Morandi, Jovanotti e un sacco di altri amici che – a sorpresa – si ritrovano catapultati nel gorgo di una diretta Instagram improvvisata fatta di aneddoti e di interruzioni mentre Fiore e Biggio guardano comodamente la tv.

Ma quanto avvenuto nella diretta del 30 maggio travalica la concezione stessa delle dirette Instagram, supera i confini tracciati da Nolan e trasforma Instagram in un Inception fai-da-te: la diretta nella diretta.

Improvvisamente tra le migliaia di messaggi dei fan ne appare uno di Fabrizio Prolli, ballerino professionista di “Sognando… Ballando con le stelle”. Ma come? Il programma non è in diretta? Ma certo che lo è, e secondo voi Fiorello si lascia sfuggire questa occasione? È così boom, improvvisamente la diretta tra Fiore e Biggio diventa una diretta con lo studio di Milly Carlucci!

Prolli gira col cellulare dalle parti dei camerini con Federica Nargi e Bianca Guaccero, poi va al bancone dei giudici da… Selvaggia Lucarelli! E Biggio mostra il voto: 10! Questo voto, cari amici Fiorello e Biggio, va anche al vostro buon umore e alla vostra idea.

Signori, è successo: Fiorello e Biggio hanno invaso una diretta di Rai 1 mentre erano in diretta su Instagram comodamente sul divano.

Dopo la diretta nella diretta su Rai 1 si passa a quella di Radio Italia Live

Ma come dei bambini che hanno appena assaggiato la Nutella e che quindi ne vogliono ancora, non si accontentano. Cambiano obiettivo, cercano nuove prede, ecco che sbuca Giorgia! Anche lei è in diretta, non su Rai 1 ma da Piazza Duomo per il concerto di Radio Italia Live: che fai, te ne privi? Ed ecco anche Giorgia beccata in diretta mentre intorno a lei risuonano le hit dell’imminente estate.

Ciliegina finale? Gigi D’Alessio, invocato dai tag dei fan che seguivano la diretta e che quindi non ha potuto dire di no al suo amico Rosario.

“Alla prossima idea”, diceva Fiorello mentre chiudeva la serranda di “Viva Rai 2”. Beh, l’idea credevamo non fosse arrivata, invece eccola qui: la semplicità. Due amici, due televisori, due divani, migliaia di followers connessi e vagonate di risate.

Più idea di così? Mondo della televisione, prendi appunti, perché Fiore ti dimostra che per fare intrattenimento non servono budget spropositati e lustrini scintillanti. Basta un’idea, anche quando non ce l’hai.