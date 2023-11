Il Festival di Sanremo non è ancora iniziato ma a far notizia è il ritorno di Fiorello. Lo showman siciliano è stato annunciato da Amadeus come co-conduttore della finale della kermesse italiana in programma il 10 febbraio 2024 su Rai1.

Fiorello torna a Sanremo 2024 come co-conduttore: “È probabile che neanche ci vado all’ultima puntata”

La notizia di Fiorello come co-conduttore della finale di Sanremo 2024 è diventata virale nel giro di pochi minuti. Per il suo ultimo Festival della Canzone Italiana, Amadeus ha pensato di chiudere in bellezza richiamando sul palcoscenico del Teatro Ariston il suo amico di sempre. Fiore con la sua solita ironia non ha reagito benissimo all’annuncio del suo ritorno all’Ariston. Il giorno dopo il collegamento di Amadeus con il TG1, lo showman siciliano durante la puntata di Viva Rai2 ha ironizzato:

L’amico del giaguaro ne ha fatta un’altra: hanno scritto che Amadeus avrebbe finto di prendermi alla sprovvista. Ma no, io non lo sapevo! Ora chiamerò Landini e farò organizzare uno sciopero, uscirò all’Ariston con i cartelli.

Non solo, Fiore ha ammesso di essere pronto a cambiare rete ed approdare al Nove con Fabio Fazio: “Gli avevo detto che lo andavo a prendere solo alla fine, con il È probabile che neanche ci vado all’ultima puntata. Ho contatti con la Nove, la mattina vado lì e faccio VivaRaiNove!”.

Fiorello a Sanremo: la frecciata a Piersilvio Berlusconi e Pupo

L’ironia di Fiorello è dilagante e regala sempre grandi risate. Dopo l’annuncio della sua presenza come co-conduttore alla finale di Sanremo 2023, lo showman siciliano ha preso di mira anche Piersilvio Berlusconi: “ha dichiarato di essere un mio superfan oltre che mio amico. È vero, ma ora ha annunciato che farà la controprogrammazione a Sanremo. Piersilvio, ti prego, no… sennò racconto di quella sera lì!“.

Lo showman ha poi inviato l’AD Mediaset a rinunciare alla contro programmazione: “dai, è l’ultimo Sanremo di Amadeus, non mettere C’è posta per te il sabato sera. Se accetti vengo a fare una prima serata in Mediaset, gratis. Affare fatto?“. Infine un messaggio su Pupo che a gennaio 2024 canterà per la pace al Cremlino: “so che tra l’altro si fa cambiare nome, lì lo chiamano Pupin. Canterà una versione di Su di noi tutta in russo”.