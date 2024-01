Ha sorpreso tutti il video pubblicato sul suo account X (Ex social network Twitter) da Mauro Casciari, co-conduttore di Viva Rai2! insieme a Biggio e Rosario Fiorello, in cui si vede proprio Fiorello cantare un celebre brano del cantautore napoletano Pino Daniele. Lo showman siciliano canta senza microfono, regalando una esecuzione da brividi.

Fiorello canta Pino Daniele senza microfono: esecuzione da brividi – VIDEO

Il brano cantato da Rosario Fiorello durante la riunione di redazione di Viva Rai2! è “Napule è”, celebre brano che il cantautore napoletano Pino Daniele, scomparso a Roma il 4 gennaio 2015, ha dedicato alla sua città Natale: Napoli. Il brano è uno dei più famosi al mondo, diventato inno della città partenopea e, che ha superato i confini nazionali diventando una delle canzoni più cantate dai napoletani all’estero.

L’esecuzione di Rosario Fiorello, sulle note di “Napule è” è un vero e proprio omaggio al cantautore scomparso. Il video postato sui social da Mauro Casciari ha subito riscontrato il favore del popolo social.

I commenti social all’esecuzione di Rosario Fiorello

Un utente del social network X, (ex Twitter) sotto al post scrive: “Poesia. Grazie Fiorello, emozioni trasmette la tua professionalità, come le musiche e le parole di brani che il grande Pino Daniele ci ha lasciato in eredità. Non le dimentichiamo sono vere perle di musica”. Un altro utente afferma: “Solo lui può emozionarci così tanto, cantando da seduto, con le mani sugli occhi e la testa, una meravigliosa canzone del grande Pino Daniele. Grazie per averla ripresa e postata”. E ancora: “Bravissimo Fiorello, non è semplice cantare canzoni napoletane con il giusto ‘accento’ e la giusta pronuncia”. C’è poi chi aggiunge: “Grazie Fiorello, cantando queste note di poesia, si capisce quanto vuoto abbia lasciato in tanti, il Grande Pino Daniele”.

Video – Fiorello canta Pino Daniele

Ecco di seguito il video in cui Rosario Fiorello canta durante una riunione di redazione un celebre brano del cantautore napoletano Pino Daniele.