“Lasciatemi cantare. Con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. Sono un italiano” – Un omaggio sentito in ricordo di un grande artista come Totò Cutugno è quello che ha avuto luogo questa mattina al Foro Italico a Roma durante la diretta di VivaRai2!, programma ideato e condotto da Rosario Fiorello con Fabrizio Biggio, Mauro Casciari e tutta la squadra del programma di Rai2.

Fiorello: l’omaggio a Totò Cutugno a VivaRai2! con il brano “L’italiano” – Video

Era il 18 marzo 1983, quando Toto Cutugno era primo in classifica con il celebre brano dal titolo “L’italiano”. Questa mattina, a distanza di oltre 30 anni, Rosario Fiorello, durante la sua trasmissione VivaRai2!, ha voluto omaggiare la canzone diventata un vero e proprio “inno” di italianità.

Gli ingredienti c’erano tutti: dal tricolore sbandierato con fierezza dai ballerini, alla coreografia impeccabile. Al centro lui, Rosario Fiorello, che ancora una volta ci regala uno dei momenti più commoventi di questi ultimi tempi.

Con il suo format, VivaRai2!, Rosario Fiorello ci ha ormai abituati a momenti di pura ironia alternati a momenti di riflessione senza mai tralasciare straordinari e commoventi omaggi come quello di questa mattina dedicato a Totò Cutugno.

Fiorello canta Pino Daniele in riunione

Fiorello non è infatti nuovo a questo genere di emozioni, solo qualche mese fa, durante una riunione con la sua redazione, assorto in un momento di concentrazione, lo show man siciliano intonò a cappella il brano “Napule è” di Pino Daniele. Un momento privato, che ripreso con il telefonino da Mauro Casciari e postato successivamente sui social, è diventato subito virale in rete. Anche in questa occasione, l’omaggio a Totò Cutugno ha suscitato grande emozione nel pubblico della rete. Tanti i commenti di apprezzamento postati dagli utenti.

Ecco di seguito il video con il bellissimo omaggio a Toto Cutugno realizzato da Rosario Fiorello e tutta la squadra di VivaRai2! questa mattina durante la diretta del programma tv.