Nel giorno della festa del papà, Fiorello ha vissuto una fortissima emozione duettando con la figlia Angelica sulle note de “La prima cosa bella”. Una dedica che il conduttore e showman ha voluto fare a tutti i papà del mondo!

Fiorello e l’emozionante duetto con la figlia Angelica a VivaRai2

La puntata di VivaRai2! di martedì 19 marzo 2024, giorno della festa del papà, è iniziata con un momento davvero toccante ed emozionate. Rosario Fiorello è arrivato con la figlia Angelica a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco. Padre e figlia hanno poi cantato insieme sulle note de “La prima cosa bella” di Nicola di Bari. Una performance che ha emozionato tutto il pubblico di VivaRai2!, ma che è diventato anche virale sui social.

Abbiamo pensato a qualcosa di speciale per fare gli auguri a tutti i papà del mondo…ed è stato un momento magico✨🥰#VivaRai2 @fiorello pic.twitter.com/L1hcAFVGLI — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) March 19, 2024

La puntata è poi proseguita come sempre in diretta dal Foro Italico con la presenza di Biggio, Casciari e tutta la banda. Tra gli ospiti d’eccezione La Sad, il gruppo punk-rock che ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Autodistruttivo”. Fiorello li presenta così: «i figli modello che tutti i genitori vorrebbero».

Fiorello a VivaRai2 sulle elezioni in Russia e l’ironia su Pupo

Durante la puntata di VivaRai2 di martedì 19 marzo 2024, Fiorello ha parlato anche delle elezioni in Russia e dei commenti di Matteo Salvini che hanno scatenato la polemica con Trajani. «Salvini dice che il popolo è sovrano: quando decide, ha ragione. Tranne però quando decide in Sardegna e in Abruzzo» – ha detto lo showman precisando – «Salvini, inchino a Putin. Attenzione, non è un inchino a 90 gradi, ma all’88, perché a 90 è pericoloso».

Pu-tain, come lo chiama Fiorello, ha ricevuto i complimenti da parte di tantissimi capi di Stato. «Da Xi a Maduro, l’alleanza degli autocrati tifa Mosca. Pensa questi, per batterli alle elezioni neanche gli Avengers possono farcela. Tra l’altro hanno fatto questo nuovo format dove si sono iscritti tutti quanti, Dittatori’s Got Talent» ha ironizzato Fiorello che cita anche Pupo presente in questi giorni al Cremlino per un concerto – «Putin festeggia la rielezione nella Piazza Rossa, tra l’altro hanno scelto l’inno, è Gelato al cioccolato in russo».