Fiorello e Fabrizio Biggio hanno annunciato a sorpresa che torneranno su Rai 1 prima del ritorno del loro programma, dal titolo La Pennicanza. Scopriamo insieme dove li vedremo in tv e quando inizierà il loro show radiofonico.

Fiorello e Biggio, incursione a sorpresa su Rai 1: quando in tv

È bastato un video sui social a destare la curiosità di tanti follower. Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio hanno infatti annunciato il ritorno de La Pennicanza, ma prima i due faranno un’incursione su Rai1. Come spiegato dai due in una live e in un filmato:

“In questo vecchiume che c’è in giro noi siamo una ventata d’aria fresca, quelli più giovani fanno cose più vecchie di noi che siamo vecchi, dobbiamo tornare’. Stiamo tornando. Radio2 aspettaci. La pubblicità dice che dal 20 ottobre saremo in diretta su Radio2 ma… Attenzioniamo il 19 ottobre non il 20, che è domenica, non in radio ma in televisione. In tv su Rai1″.

I due saranno presenti quindi su Rai1 il 19 ottobre in uno spazio che separa il Tg1 delle 20 da ‘Affari Tuoi’, quello che di solito è destinato a Bruno Vespa per ‘5 minuti‘.

“Mattina può essere, no? Pomeriggio, no? Ospite del Tg1, no? Dopo il Tg1 ci sono i pacchi ma prima dei pacchi? Tra Tg1 e pacchi non c’è niente. Non c’è promo, non c’è pubblicità ma solo questo video spargete la voce. Chi vuol capire, capisca“.

La Pennicanza, dove ascoltarla

Fiorello e Biggio saranno anche i protagonisti de ‘La Pennicanza’, programma radiofonico che sarà trasmesso a partire da lunedì 20 ottobre su Rai Radio2 dalle ore 13.40 e al canale 202 del digitale terrestre.

Sul ritorno del loro show i due hanno spiegato:

“Quando ho letto che la Rai sta per comprare ‘Ok il prezzo è giusto’ mi sono detto che dovevamo tornare. Non è un nuovo programma è quello che facevamo prima La Pennicanza. Deve rimanere coì non dobbiamo preparare nulla, guai a chi viene con un’idea. I periodi sono molto brutti quindi dobbiamo tornare noi, serve una finestra di leggerezza. Ad ottobre’‘.