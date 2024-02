Su ‘VivaRai2!’ inizia una nuova settimana all’insegna del buonumore. Fiorello, Biggio e Casciari hanno suonato la sveglia in questo lunedì con musica, balli e le consuete notizie del giorno. Fiorello ha voluto aprire la puntata con un omaggio a Simona Quadarella, medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto a Doha negli 800 metri stile libero. Dopo aver mostrato a tutti la grande rimonta della campionessa nei metri finali della gara, a schermo è comparso anche un videomessaggio della nuotatrice che ha salutato il programma. Lo showman ha replicato: “Grande Simona, ti aspettiamo qui per un ‘ballo del qua qua’!”.

Fiorello: “Il Volo litiga in diretta? Faccio un appello, non scioglietevi!”

Si passa quindi alla musica e ad una recente notizia che riguarda Il Volo, che si è reso protagonista di un litigio in diretta: “Faccio un appello al Volo – ha detto Fiorello -. Ho già sofferto tanto per gli 883, tantissimo per Benji e Fede, per non parlare dei Thegiornalisti, sui Pooh che ve lo dico a fare, poi il gruppo che mi ha fatto più male, i Totti e Ilary… pensa i Voli che se ne vanno ognuno per conto suo, li chiamerebbero i ‘voli pindarici’ – ironizza -. La litigata ci sta, ma Il Volo non si scioglierà. Staranno sempre insieme e ci delizieranno con le loro canzoni!”.

Lo showman sulla questione figli tira in ballo Mario Biondi e Gigi D’Alessio

Chiosa quindi su una notizia di Libero, che parla di eco-fanatici che stanno mettendo a rischio la Terra. Ogni bimbo, secondo uno studio, crea infatti ‘500 tonnellate di carbonio’ e ‘farne più di due è egoismo’. “Volete sapere chi sta rovinando il mondo? Vi faccio vedere le loro foto segnaletiche: Gigi D’Alessio e Mario Biondi!”, ironizza Fiorello. “Uno ne ha 6, l’altro ne ha 11: sono la rovina del pianeta. Poi quelli di D’Alessio valgono anche di più, visto che si sono già moltiplicati. In quella famiglia i nipoti sono più vecchi dei nonni, sono state ribaltate tutte le regole delle parentele”.

Video – Fiorello commenta la possibile separazione de Il Volo