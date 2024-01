Fiorello nel programma del mattino “Viva Rai2” ha commentato le recenti dichiarazioni di Papa Francesco sul piacere. Un discorso che ha attirato l’attenzione di tutti, tra cui anche quella del popolare conduttore televisivo.

Fiorello show: dopo Pino Daniele parla di Papa Francesco

Viva Rai2 di Fiorello si conferma uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. Dopo l’omaggio e dedica a Pino Daniele che tanto ha emozionato i fan e il pubblico, lo showman siciliano nell’ultima puntata di “Viva Rai2” ha commentato le recenti dichiarazioni di Papa Francesco. Durante l’udienza generale il Pontefice ha parlato di piacere precisando: “il piacere sessuale è un dono di Dio“. Non solo, Papa Francesco prosegue la catechesi parlando di vizi capitali e soffermandosi sulla lussuria: “depreda, rapina, consuma in tutta fretta, non vuole ascoltare l’altro ma solo il proprio bisogno e il proprio piacere; la lussuria giudica una noia ogni corteggiamento, non cerca quella sintesi tra ragione, pulsione e sentimento che ci aiuterebbe a condurre l’esistenza con saggezza. Il lussurioso cerca solo scorciatoie: non capisce che la strada dell’amore va percorsa con lentezza, e questa pazienza, lungi dall’essere sinonimo di noia, permette di rendere felici i nostri rapporti amorosi“.

Fiorello a Viva Rai2 ha commentato le parole del Papa condividendone il pensiero. “Finalmente, io questa cosa qua l’ho sempre pensata – precisa lo showman – sono del parere che il nostro signore ci abbia dato il kit completo per riprodurci ma non solo, anche qualora uno non avesse partner. Infatti il Papa dice ‘la castità non è astinenza’. Tabù anche quello? No, è la natura”, prosegue. “Il demonio è la lussuria? Tutti facciamo un po’ di sala giochi…”.

Fiorello e la notizia del giorno a Viva Rai2

Non solo, durante la puntata di Viva Rai2 Fiorello commenta anche la notizia del giorno: “In India ambulanza prende buca, uomo dichiarato morto torna in vita. Ha chiesto ‘dove sto, a Roma?'”.

Ecco il commento ironico dello showman: “insomma, la buca ha autodefibrillato quest’uomo mentre era già al tunnel con la luce. Appena si è risvegliato ha chiesto ‘dove sto, a Roma?’. Infatti qua non sta morendo più nessuno”, scherza lo showman, che poi rivela un suo timore: “Io ho quella paura lì. Non bastano due giorni, con me meglio se ne aspettate 20. Voglio essere messo in un abbattitore da sushi…“.