Fiore Argento è sicuramente uno dei nomi più attesi di questa edizione dell’Isola dei Famosi, in programma in prima serata su Canale 5 da lunedì 17 aprile. La stilista è stata il primo concorrente ufficiale annunciato dall’account social di Mediaset e ha un cognome importante: è infatti la figlia del maestro dell’horror Dario Argento e sorella maggiore di Asia. Ma chi è Fiore Argento? Conosciamola insieme grazie ad alcune informazioni che sono state raccolte in rete.

Fiore Argento, chi è la nuova concorrente dell’Isola dei Famosi: biografia

Fiore Argento nasce a Roma il 3 gennaio del 1970 dal matrimonio tra Dario Argento e Marisa Casale. Sua sorella Asia (nata cinque anni dopo, nel 1975) è invece frutto dell’amore tra Dario Argento e l’attrice fiorentina Daria Nicolodi.

Sin da piccola Fiore segue le orme del padre ed esordisce giovanissima in uno dei suoi film, Phenomena, e in Démoni di Lamberto Bavaper per poi decidere di intraprendere la carriera da stilista. Studia presso il Fashion Institute of Technology, arrivando a collaborare con importanti case di moda come Fendi.

I dubbi della sorella Asia sulla partenza per l’Honduras

Fiore Argento è pronta a partire per l’Isola dei Famosi insieme ad altri 16 concorrenti, come dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni:

“Mi ha convinta a partire la voglia di mettermi in gioco a 360 gradi, di dare una prova di forza innanzitutto a me stessa e poi agli altri. Forza che, comunque, io so già di avere anche per il fatto di non aver paura di mostrare ogni sfaccettatura di me, anche le fragilità”.

Sua sorella, Asia Argento, ha però qualche perplessità su questa partecipazione e il settimanale Oggi ha rivelato alcuni suoi dubbi:

“Temo possa raccontare, per ingenuità, fatti e circostanze private che riguardano la famiglia“.

Vita privata e curiosità della stilista

Fiore Argento è alta 1.73cm e pesa 54 kg. Non si sa molto della sua vita privata. In passato è stata spesso ospite delle trasmissioni di Barbara d’Urso perché accostata a Pietro delle Piane, compagno di Antonella Elia. Entrambi però hanno sempre smentito ci fosse una relazione tra loro. Fiore Argento pubblica spesso sul suo profilo social foto della famiglia e con suo padre, a cui è molto legata. Ha un cane, un chichuaha di nome Molly.

Fiore Argento Instagram

Il profilo instagram di Fiore Argento conta appena 5 mila follower ed è: @fioreargent_o.