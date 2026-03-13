Fiona May e Patrick Stevens, formano la coppia de “I Veloci” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Fiona e Patrick alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Fiona May e Patrick Stevens a Pechino Express 2026 – Intervista

Fiona May e Patrick Stevens, benvenuti su SuperGuidaTV. Che esperienza è stata per voi Pechino Express?

Fiona May: È stata un’esperienza fantastica, bellissima.

Patrick Stevens: Dura, ma penso sia stata la più bella esperienza della nostra vita.

Cosa vi ha lasciato attraversare questi luoghi e conoscere persone che vi hanno accolto e accompagnato durante il viaggio?

Fiona May: Siamo tutti umani, siamo tutti uguali. Non cambia niente: ognuno di noi ha il proprio carattere e la propria personalità. Ho trovato persone veramente bravissime, molto accoglienti. È stato fantastico. Anche quando le cose non andavano benissimo… fa parte del gioco. È stata un’esperienza molto vera. Abbiamo visto una parte del mondo che non conoscevamo. Sì, proprio nel dettaglio. Abbiamo visto la vita normale delle persone, non quella che vedi nei film o in televisione.

Patrick Stevens: Esatto, è stata un’immersione totale. Un’esperienza pura e molto profonda.

Qual è stata la prima cosa che avete fatto una volta tornati a casa?

Fiona May: Dormire, mangiare e dormire di nuovo! Io ho perso quattro chili e Patrick tre. Abbiamo mangiato pochissimo durante il viaggio. Sì, era diventata quasi un’abitudine mangiare poco. Poi abbiamo passato tanto tempo al telefono. Dovevo chiamare tutti per dire che ero tornata a casa. Ma soprattutto parlavamo sempre tra di noi. Quasi ogni giorno ci sentivamo e dicevamo: “Madonna, ti ricordi cosa abbiamo fatto? Siamo pazzi!”. Ci dicevamo anche: “Io voglio tornare, anche tu? Organizziamo una vacanza lì!”. Per un mese abbiamo parlato sempre della nostra esperienza.

Patrick Stevens: La cosa incredibile è che alcuni momenti non ce li ricordiamo nemmeno bene. Per esempio la prima tappa… a volte ci chiediamo: “Ma cosa abbiamo fatto esattamente?”.

Fiona May: È stato tutto così intenso e veloce. Devi andare avanti, dimenticare quello che è successo prima e concentrarti sulla tappa successiva. Io devo dire la verità: tante cose non me le ricordo più. Però quando le rivedremo in televisione inizieremo a ridere.

Facciamo un gioco: siete i conduttori della prossima edizione di Pechino Express e dovete formare delle coppie famose. Chi vi viene in mente?

Patrick Stevens: Il papà di Totti.

Fiona May: Francesco Totti.

Francesco Totti… magari con Ilary Blasi?

Fiona May: Però ti dico la verità: non è un programma per tutti. No, davvero. Quando l’abbiamo fatto ci siamo resi conto che non è per tutti. Molti pensano che sia tutto costruito, ma non è così. È veramente duro. Io per esempio avevo detto subito che Yuri Chechi e Antonio Rossi erano fortissimi. Ho pensato subito che potessero vincere. Però mi piacerebbe vedere Gianmarco Tamberi.

Patrick Stevens: Ah, Tamberi!

Fiona May: Non so quanto durerebbe, ma lo vedrei bene. Magari con Marcel Jacobs. Sì, però Marcel è troppo gentiluomo. Tamberi invece lo vedo bene perché è un po’ pazzo. Per fare Pechino Express serve anche un po’ di pazzia.