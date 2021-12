Fino all’ultimo battito, fiction di grande successo diretta da Cinzia TH Tortini e andata in onda su Raiuno, con protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero, Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi, non avrà una seconda stagione. A rivelarlo è lo sceneggiatore Andrea Valagussa.

Fino all’ultimo battito 2 non ci sarà

Andrea Valagussa, sceneggiatore di Fino all’ultimo battito, su Twitter ha scritto: “Fino all’ultimo battito finisce qui. Purtroppo niente seconda stagione. Ringrazio quelli che ci hanno seguito, amato e anche criticato. Ci mancherete! Diego, Cosimo, Rosa e gli altri invece, continueranno a farmi compagnia nel mio studio. Se vi mancano, passate a trovarli”.

I motivi che hanno spinto la decisione di non dare seguito alle vicende del dottor Diego Mancini interpretato magistralmente da Marco Bocci, al momento non si conoscono. Quello che però è certo è che la notizia non è stata accolta in maniera positiva dal pubblico di Raiuno. Sono tanti i fan della serie tv che sotto al post dello sceneggiatore chiedono spiegazioni.

La delusione dei telespettatori

Numerosi i commenti postati sotto al post dello sceneggiatore che annuncia il non proseguo della fiction Fino all’ultimo battito. Su Twitter c’è chi scrive: “Mi dispiace davvero tanto soprattutto per chi è rimasto deluso. Spero che ci siano altri progetti magari con Marco Bocci che spero continui a lavorare per Rai fiction”.

Il dispiacere di molti telespettatori è nei confronti del protagonista Marco Bocci. Proprio a lui sono dedicati molti post che invitano lo sceneggiatore Valagussa a scrivere altre storie: “Scriva nuove avvincenti storie.. e vedrà che Marco Bocci accetterà di interpretarle da protagonista! Le seconde stagioni spesso sono rischiose per gli ascolti…”.

Il successo in termini di ascolti Tv di Fino all’ultimo battito

La fiction Fino all’ultimo battito è andata in onda dal 23 settembre al 28 ottobre 2021 con 12 avvincenti episodi su Rai 1. La serie tv è stata accolta con ottimi ascolti da parte dei telespettatori, che sui social hanno poi commentato le avvincenti avventure dei protagonisti. Settimana dopo settimana, una media sempre crescente di circa quattro milioni e mezzo di telespettatori ha seguito la fiction, amando profondamente i suoi protagonisti, ecco perchè ora il pubblico è deluso della decisione di non dare un continuo alla serie.