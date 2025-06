Il tennis non si ferma, dopo gli Internazionali di Roma e il Roland Garros, è ora tempo del Torneo Atp500 Halle. Scopriamo insieme quando ci saranno le gare di Sinner e dove andrà in onda la finale.

Torneo Atp500 Halle: quando e dove vedere in tv la finale

L’ATP 500 di Halle è iniziato il 16 giugno e vede sfidarsi i migliori tennisti al mondo. Tra questi c’è anche Jannik Sinner che dopo aver perso la finale del Roland Garros contro Alcaraz cerca il riscatto. Lo spagnolo non ci sarà dato che sarà impegnato al Queen’s. Il numero uno al mondo dovrà vedersela con Sonego, Cobolli e Darderi.

La finale dell’ATP 500 di Halle in Germania è in programma il 22 giugno 2025 e a trasmetterla è in esclusiva Sky Sport Tennis. Alcune sfide andranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e Sky Sport 252 con i telecronisti Elena Pero, Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Federico Ferrero, Dario Massara, Andrea Paventi e Paolo Ciarravano e i commenti tecnici di Raffaella Reggi e Niccolò Cotto. Sarà possibile vedere la finale anche in streaming su Now.

Quando gli ottavi con Jannik Sinner

Prosegue il cammino di Jannik Sinner al torneo ATP 500 di Halle. Il tennista italiano dopo aver superato il tedesco Hanfmann (7-5; 6-3), si è qualificato per gli ottavi di finale dove affronterà il kazako Bublik, che ha battuto il francese Muller. Il match si giocherà giovedì 19 giugno ma l’orario è ancora da definire. Molto probabilmente sarà il secondo o il terzo di giornata, verso le 16.30, prima o dopo di loro toccherà a Zverev altro favorito del torneo.

Sinner e Bublik si sono già affrontati 5 volte e il kazako è il n.45 Atp, vincitore ad Halle nel 2023. Gli ottavi saranno trasmessi su Sky e in streaming su Now e SkyGo. Chi vincerà nei quarti in programma venerdì 20 giugno affronterà il vincente tra Machac o Maroszan.