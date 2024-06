Manca pochissimo alla finale dell’Isola dei Famosi 2024 e Vladimir Luxuria invita tutti a scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione. Sei i concorrenti in lotta per la vittoria, in una puntata che si preannuncia ricca di ospiti e colpi di scena. Vediamo insieme cosa ha rivelato la conduttrice il giorno prima la finale.

Finale Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria racconta l’emozione della sua prima conduzione

Artur Dainese, Alvina Verecondi Scortecci, Edoardo Stoppa, Edoardo Franco, Aras Senol e Samuel Peron sono i sei finalisti dell’Isola dei Famosi. Il reality è giunto all’ultima puntata che andrà in onda mercoledì 5 giugno 2024 in prima serata su Canale 5. Dal backstage, Vladimir Luxuria ha voluto postare sul suo profilo instagram un messaggio rivolto ai telespettatori che l’hanno seguita in questa avventura.

“Sono qui nel backstage dell’Isola dei Famosi perché vi voglio invitare alla finale di mercoledì 5 giugno in cui dopo un lungo viaggio sapremo chi vincerà l’edizione dell’Isola dei Famosi 2024. Volevo anche approfittarne per ringraziare tutte le persone che hanno lavorato per la realizzazione di questo programma. Io ho avuto il privilegio e l’opportunità di imparare man mano a condurre una diretta televisiva a fianco di tanti professionisti che ho conosciuto durante questa mia esperienza e che devo davvero ringraziare tutti, tutti, tutti”.

Il ringraziamento all’editore: “Grazie a chi ha riposto questa fiducia in me”

Vladimir Luxuria vinse la sesta edizione dell’Isola dei Famosi, nel 2008, battendo in finale Belen Rodriguez. Poi negli anni è diventata opinionista e ora conduttrice. Nel post ha voluto rivelare il suo stato d’animo e mostrare gratitudine a chi le ha dato questa opportunità, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa:

“Ce l’ho messa tutta, veramente ce l’ho messa davvero tutta, ho fatto tutto quello che ho potuto per non deludere il pubblico da casa e soprattutto per non deludere chi mi ha dato questa grande opportunità e chi ha riposto questa fiducia in me. Quindi volevo ringraziare l’editore, per questa grande opportunità datami. So che si scrivono, si dicono molte cose, ma il sentimento della gratitudine è un sentimento che io provo sempre. Quindi grazie. Mi dispiace di alcuni filmati che sono stati estrapolati per mettermi in cattiva luce con chi invece ha così tanto avuto fiducia in me, ma io sono una persona sincera, schietta e quindi grazie, grazie, grazie e ci vediamo domani alla finale dell’Isola”.