La finale degli Europei 2021 tra Italia e Inghilterra entra nel vivo. Gli Azzurri sono atterrati oggi a Londra. Un viaggio che li porta direttamente ad essere, insieme agli inglesi, protagonisti di una serata magica fatta di sport. Una partenza che arriva dopo una vigilia caratterizzata anche dalla preoccupazione per alcuni casi Covid accertati a Coverciano. I casi hanno riguardato il team di giornalisti della Rai che seguono la Nazionale agli Europei. A tal proposito, infatti, il giornalista Alberto Rimedio non farà la telecronaca del match. Chi lo sostituirà? Chi sarà il telecronista che ha scelto la Rai? E chi farà il commento tecnico?

Finale Europei 2021: chi sarà il telecronista

I casi di Covid accertati sono tre e tra questi figura il telecronista che ha seguito la Nazionale in tutte le partite agli Europei 2021 Alberto Rimedio. Il telecronista ha dovuto per forza di cose rinunciare a commentare la finale tra Italia e Inghilterra che si disputerà domani 11 luglio alle 21.00 allo stadio di Wembley con diretta su Rai 1 e Sky.

Tra i giornalisti che saltano la finale ci sono anche Andrea Riscassi, Aurelio Capaldi, Donatella Scarnati e Antonio Di Gennaro, anche se negativi ai test, non potranno essere a Londra in quanto contatti stretti del giornalista Alberto Rimedio risultato invece positivo al tampone. Non mancherà invece Alessandro Antinelli.

Ecco chi commenterà la finale degli Europei 2021

A commentare la finale degli Europei 2021 di calcio tra Italia e Inghilterra saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra. Fabrizio Tumbarello dovrebbe invece sostituire Aurelio Capaldi nelle interviste. Nulla di invariato invece per il team di giornalisti Sky, saranno 7 quelli a Londra per seguire la finale.

La richiesta del popolo del web

Il popolo della rete nella giornata di ieri aveva avanzato l’ipotesi di sostituire Rimedio, con uno storico commentatore, Bruno Pizzul. Lo storico commentatore, da sempre nel cuore degli italiani per le sue telecronache, sarebbe stata una scelta condivisa un po’ da tutti. La scelta fatta dalla Rai non sposa la richiesta mossa a gran voce dal popolo del web. Sicuramente i professionisti scelti non deluderanno le aspettative.