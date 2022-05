Tutto pronto per la finale di Coppa Italia 2021-2022 con il suo ultimo atto in onda domani sera mercoledì 11 maggio. Tutti gli occhi saranno puntati sullo stadio Olimpico di Roma, teatro della sfida calcistica Juventus – Inter che assegnerà la prestigiosa coppa nazionale.

Finale Coppa Italia 2022, Juventus-Inter: le probabili formazioni, precedenti e dove vederla in tv

Il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia 2021-2022 tra Juventus e Inter è previsto alle ore 21.00 di mercoledì 11 maggio 2022. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva assoluta su Canale 5 e in live streaming su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity.

La programmazione Mediaset: prepartita, post-partita, telecronisti, commentatori sportivi ai giornalisti inviati

Mediaset, per l’importante l’occasione calcistica, scende in campo con una squadra super: la telecronaca della gara è affidata a Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Massimo Paganin. Inviati a Roma per raccogliere e raccontare tutte le emozioni fuori e dentro lo stadio Olimpico ci saranno: Alessio Conti, Gianni Balzarini, Marco Barzaghi, Francesca Benvenuti e Daniele Miceli.

Dalle ore 19.45 il prepartita live della finale, con l’avvicinamento al match e le interviste esclusive ai protagonisti, saranno visibili per tutti, attraverso ogni tipo di device, su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. Al termine del match andrà in onda post-partita in diretta su Canale 5. Dallo studio la trasmissione sarà condotta da Monica Bertini con ospiti Riccardo Ferri, Alessio Tacchinardi, Mino Taveri e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Ecco di seguito il dettaglio del programma della finale.

Finale Coppa Italia 2022, Juventus-Inter: le probabili formazioni

Per la finale di Coppa Italia 2022 in casa Juve è assente De Sciglio dopo la squalifica, mentre Pellegrini e Locatelli hanno raggiunto la Capitale. Allegri ritrova Danilo: probabile vari una formazione offensiva, come da alcune prove fatte alla Continassa. Per l’Inter la buona notizia per Inzaghi è il ritorno di Alessandro Bastoni: se il difensore dovesse sentire nuovamente dolore al polpaccio, Dimarco sembra essere in vantaggio su D’Ambrosio. Ecco di seguito le probabili formazioni.

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko.

Finale Coppa Italia 2022 – Juventus-Inter: i precedenti

Quella in programma il prossimo 11 maggio 2022 allo stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter, sarà la terza finale tra le due squadre, entrambe vinte dai bianconeri: 4-1 nel 1959 e 1-0 nel 1965. Juventus-Inter è il match che si è giocato più volte nella competizione. Con la prossima di mercoledì 11, saranno 34 gli incontri tra le due squadre. La Juve ha ottenuto 15 vittorie, l’Inter 10 mentre i pareggi sono 8.

La Juve è la squadra che ha giocato più finali di Coppa Italia e ad aver conquistato più vittorie: le finali giocate sono 21 con 14 vittorie della Coppa Italia. L’ultima ottenuta dall’Inter risale al 29 Maggio 2011 quando vinse per 3 a 1 contro il Palermo.

L’Inter, dopo le vittorie delle ultime due partite contro la Juventus (2-1 in Supercoppa e 0-1 in campionato) spera di vincere contro la Juventus per 3 volte nella stessa stagione. I nerazzurri puntano al secondo trofeo di stagione (il primo è la Supercoppa vinta a gennaio proprio contro la Juve) in attesa della fine del campionato che la vede in lotta contro il Milan in vantaggio di due punti a due giornate dalla fine della stagione.