Un weekend di grande sport attende tutti gli appassionati di discesa con le Finali Coppa del mondo di Sci 2026 che si disputeranno a Lillehammer, in Norvegia, tra Kvitfjell e Hafjell. Tanti gli appuntamenti da segnare in agenda: ecco di seguito date della Finale Coppa del mondo di Sci 2026, con orari, dove vedere in tv le gare e gli atleti italiani da seguire.

Finale Coppa del mondo di Sci 2026: quando in tv

Andranno in onda su Rai 2 le Finali Coppa del mondo di Sci 2026. Si tratta delle gare maschile e femminile di discesa libera e Super G. In settimana invece si disputeranno le finali di Gigante e Slalom. Le gare per la Finale Coppa del mondo di Sci alpino 2026 iniziano proprio questo weekend.

In particolare sabato 21 marzo 2026 sarà la volta degli atleti di Discesa libera: alle ore 10:45discesa maschile, mentre alle 12:30 la discesa femminile.Domenica 22 marzo 2026 sarà la volta del Super-G: alle ore 10:45 il Super-G femminile, mentre alle 12:30 sarà la volta del Super-G maschile.

In settimana invece le finali proseguono anche il 24 e 25 marzo con il Gigante e lo Slalom. Martedì 24 marzo toccherà alle gare del Gigante, mentre Mercoledì 25 marzo agli atleti dello Slalom. Ma andiamo ora a vedere dove seguire le gare del prossimo weekend.

Dove vederle in TV

Le gare per le Finali Coppa del mondo di Sci 2026 andranno in onda in chiaro su Rai2 e RaiSport. Non mancherà la diretta in streaming su Eurosport 1.

Gli atleti italiani in gara

L’italiana Sofia Goggia è la super favorita nel Super-G. Arriva alle finali in testa alla classifica di specialitàcon un margine importante sulle atlete rivali che le consente di giocarsi la coppa. Per la Discesa Libera da tenere d’occhio c’è Laura Pirovano che vive la sua miglior stagione.

Per quello che riguarda le gare maschili, tra gli atleti da tenere d’occhio c’è Dominik Paris, che nonostante non sia il favorito alla viglia, potrebbe regalarci una bella sorpresa. Giovanni Franzoni è invece tra i migliori italiani nella classifica generale. L sua specialità sono le discipline veloci.

I rivali da tenere d’occhio

Marco Odermatt è in assoluto il dominatore delle gare. È in testa nella classifica generale, in discesa, Super-G e gigante. È il favorito assoluto a questi mondiali. Mikaela Shiffrin è la favorita nella classifica generale tra le atlete.