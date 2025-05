Finale di Champions Psg-Inter: dove vederla in tv e in streaming

Grande attesa per la finale di Champions League tra Inter e Psg. I nerazzurri, dopo essere arrivati secondi in campionato, cercano ora di conquistare il trofeo più ambito in Europa. Scopriamo insieme dove vedere la gara in tv, in chiaro, e in streaming.

Psg – Inter: dove vedere la finale di Champions in tv

Manca poco alla finale di Champions League tra Paris Saint Germain e l’Inter. I nerazzurri, dopo aver perso la finale di Coppa Italia e non essere riusciti a conquistare lo scudetto, puntano a vincere al Munich Football Arena di Monaco. Una sconfitta significherebbe terminare la stagione con ‘zero tituli’. Ma dove vedere la finale in tv?

La sfida tra tra Psg e Inter si giocherà sabato 31 maggio 2025 con calcio d’inizio alle ore 21. La gara sarà trasmessa in chiaro, su Tv8. Ci sarà un ampio pre partita dalle 19.30, il match alle 21.00 e a seguire lo studio post partita con Leo di Bello e Sarah Castellana.

Inoltre la finale sarà trasmessa anche a pagamento per gli abbonati e in streaming su Sky Go e NOW TV. Se le due squadre dovessero finire in parità, si procederà con i tempi supplementari e poi gli eventuali rigori.

Curiosità sulla finale

Si attende un’invasione nerazzurra a Monaco per la prima sfida ufficiale tra le due squadre che si sono incontrate fino ad oggi solo in amichevoli o trofei estivi. Intanto a Milano, allo stadio San Siro. verrà installato un maxischermo. L’Inter giocherà la finale con la terza maglia, quella gialla, dati i colori molti simili (blu e bianco) del Psg che gioca ‘in casa’. Il sorteggio effettuato negli scorsi mesi dalla UEFA ha determinato tutto il tabellone con la squadra di Inzaghi che quindi gioca in trasferta.

Prima della gara ci sarà un breve show dei Linkin Park. Inoltre la finale di Champions torna a Monaco di Baviera dopo anni. L’ultima volta si giocò per la nel 2012 e il Chelsea vinse contro il Bayern ai calci di rigore.