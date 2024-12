Grande attesa per la finale della dodicesima edizione di Bake Off Italia. Sono quattro i concorrenti che, prova dopo prova, si contenderanno il titolo di miglior pasticciere amatoriale. Scopriamo insieme come si svolgerà la puntata e quando andrà in onda in tv.

Bake Off Italia – Dolci in forno: quando vedere la finale 2024

Si sta per concludere la dodicesima edizione di ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’ condotta anche quest’anno da Benedetta Parodi. Il cooking show determinerà il re dell’olimpo della Pasticceria al termine di alcune sfide e classifiche.

La puntata andrà in onda in tv venerdì 13 dicembre 2024 alle 21.30 su REAL TIME, canale 31 del digitale terrestre e in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare. L’hashtag ufficiale del cooking show è #BakeOffItalia.

La giuria del programma è composta da Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia, oltre al superospite fisso della prova tecnica, il Maestro Pasticcere Iginio Massari. Nella puntata finale vedremo tre sfide ognuna delle quali si concluderà con un’eliminazione diretta. Si partirà dalla prova creativa dove i quattro finalisti dovranno realizzare la millefoglie davanti ai loro cari che faranno il loro ingresso a sorpresa sotto il tendone.

La prova tecnica sarà giudicata da Iginio Massari che ha scelto come oggetto della sfida la sua Torta Regina: una torta dal colore rosso e con una corona di fragole in cima. In finalissima arriveranno solo due concorrenti che si contenderanno il titolo nel duello conclusivo dove dovranno realizzare la Pièce Montée. Una prova complessa per cui avranno quattro ore in totale.

Il titolo assegnato a Villa Borromeo d’Adda ad Arcore

‘Bake off Italia – Dolci in forno‘ è targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. L’assegnazione del titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia avverrà sempre nella splendida cornice di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e della Brianza).