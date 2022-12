Il grande teatro di Eduardo De Filippo torna ad essere protagonista in tv. Dopo i successi degli scorsi anni con Natale in casa Cupiello e Sabato domenica e lunedì, il 20 dicembre in prima serata su Raiuno arriva Filumena Marturano. Ad interpretarla una straordinaria Vanessa Scalera. Nel ruolo di Domenico Soriano invece ritroviamo Massimiliano Gallo, reduce dal successo di Vincenzo Malinconico. Il film tv è stato girato da Francesco Amato che si è ritrovato a lavorare con i due attori dopo averli diretti nelle due stagioni di Imma Tataranni. Filumena Marturano è stata scritta da Eduardo De Filippo nel 1946 per la sorella Titina e racconta la storia di di un’ex prostituta innamorata di un suo cliente, che rifiuta di dirgli quale dei suoi tre figli sia figlio anche suo, così che lui possa accettarli ed amarli tutti allo stesso modo. Noi di SuperGuida Tv abbiamo videointervistato in esclusiva Massimilano Gallo, Vanessa Scalera e il regista Francesco Amato.

Filumena Marturano, intervista al regista Francesco Amato e agli attori Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera

Agli attori abbiamo chiesto come sia avvenuto l’approccio a questo importante capolavoro del teatro italiano. Massimiliano ha dichiarato: “E’ un’occasione che nessun attore avrebbe mai mancato. Mi sono avvicinato a questo testo con grande umiltà, dedizione e con la consapevolezza di lavorare con un gruppo di lavoro già consolidato. E’ un testo molto attuale e sono felice che le nuove generazioni possano avere l’occasione di conoscerlo”.

Vanessa Scalera ha spiegato di aver studiato seriamente il testo. Al regista Francesco Amato abbiamo chiesto in che modo abbia personalizzato questa opera: “Quando mi è stato proposto questo testo sono riuscito a rimanere distaccato. Sapevo di non potermi misurare con Eduardo De Filippo e con Vittorio De Sica e per questo motivo ho lasciato da parte i riferimenti originari. Ho notato che c’era una corrispondenza rispetto al vissuto affettivo di molte persone”.

Filumena Marturano è stato interpretato in passato da attrici importanti come Sophia Loren e Mariangela Melato. Le chiediamo se sia stata spaventata dal confronto con queste grandi artiste e se Filumena possa considerarsi ad oggi una femminista: “Quando mi è stato proposto questo ruolo un po’ di ansia mi è venuta. La mia Filumena preferita rimane Sophia Loren. Riconosco però di essere un’attrice diversa e pertanto non mi sono fatta mangiare dal confronto. Secondo me Filumena non è una femminista. E’ una donna che si è fatta più intelligente degli altri lasciandosi forgiare dalla disperazione. E’ un testo che parla degli uomini e delle donne del dopoguerra e mi piace immaginare Filumena come una rappresentazione dell’Italia che risorge. Filumena è il dramma di un popolo e richiama anche il divario che c’era tra il Nord e il Sud”.

Massimiliano Gallo ha recitato anche in teatro nelle commedie di Eduardo De Filippo. Gli chiediamo se per un artista napoletano si tratti di un confronto obbligatorio ad un certo punto della carriera: “Ho affrontato quattro volte i testi di Eduardo De Filippo. Due volte al cinema e due in teatro. Eduardo De Filippo è il più rappresentato nel mondo e credo che sia un appuntamento che tutti gli attori italiani si augurano e non solo quelli napoletani. E’ un drammaturgo immenso che esplora sempre in profondità l’animo umano”.