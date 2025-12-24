La Vigilia di Natale 2025 è arrivata e sono tante le proposte di film da seguire nella notte più lunga e magica dell’anno. Scopriamo insieme la lista dei film da vedere!

I film da vedere la Vigilia di Natale 2025 sulle reti Mediaset

Cosa vedere in tv la notte della Vigilia di Natale 2025? Ecco la programmazione televisiva con i film e programmi da non perdere sulle principali Mediaset.

Si parte con “Il Grinch“, la commedia fantasy del 2000 diretta da Ron Howard diventato un must to see delle feste natalizie. Il film racconta la storia del celebre personaggio creato da Dr. Seuss, una creatura verde e scontrosa che odia il Natale, interpretato da Jim Carrey. Il suo obiettivo, ogni anno, è quello di rovinare il Natale agli abitanti ma qualcosa cambierà nel suo cuore. L’incontro con una bambina, infatti, scioglierà il suo cuore trasformandolo in un’icona anti-consumismo, ma anche il simbolo di chi pur non amando le feste di Natale ha cambiato idea! L’appuntamento è dalle ore 19.32 su Italia 1.

Sempre su Italia 1, ma dalle ore 21.36 appuntamento con “Una poltrona per due“, il film simbolo della Vigilia del Natale 2025. La commedia del 1983, diretta da John Landis, ha per protagonisti Dan Aykroyd ed Eddie Murphy e racconta un esperimento sociale. Uno scambio di ruoli che porta in scena una realtà fatta di disuguaglianze e meccanismi del potere.

Da non perdere anche “Hachiko – Il tuo migliore amico“, il film del 2009 diretto da Lasse Hallström con protagonista Richard Gere. Un film commovente ed emozionante che racconta la splendida amicizia tra il protagonista e il suo cane adottato Hachiko. Dopo la morte del padrone, il cane continuerà sempre ad aspettarlo fuori la stazione. Una pellicola che fa bene al cuore da seguire dalle ore 21.36 su Rete 4.

In seconda serata, dalle ore 23.44 su Rete 4, appuntamento con “The Family Man“, il film interpretato da Nicolas Cage che si ritrova a vivere improvvisamente in una realtà diversa in cui ha seguito l’amore, invece della carriera. Su Canale 5, invece, va in onda il concerto natalizio de “Il Volo – Incanto di Natale“: una serata magica con i tre tenori amatissimi in tutto il mondo. Una Vigilia all’insegna della grande musica italiana con alcuni brani simbolo della tradizione natalizia, ma anche i più grandi successi del trio di tenori.

I film da vedere la Vigilia di Natale 2025 sulle reti Rai e non solo

Passiamo, invece, alla lista dei film da vedere la Vigilia di Natale 2025 sulle reti Rai e Tv8.

Su Rai1 dalle ore 21.50 va in onda la Santa Messa di Natale celebrata da Papa Leone XIV, mentre su Rai2 appuntamento con “Zootropolis“, il film d’animazione del 2016 in onda dalle ore 21.30. Una pellicola per grandi e piccini con protagonista la giovane coniglietta Judy Hopps che sogna un giorno di diventare poliziotta, ma dovrà vedersela con un caso che metterà in discussione tantissime cose. Se Rai2 punta su un film di animazione, Rai3 trasmette la pellicola romantica “Uno sguardo dal cielo” del 1996 diretto da Penny Marshall con protagonisti Denzel Washington e Whitney Houston. Un film che spinge ad una importante riflessione sul confine sottile tra missione divina e sentimenti umani.

Infine TV8 per la Vigilia di Natale 2025 offre ai telespettatori due film: dalle 21.30 appuntamento con “Ladyhawke“, pellicola fantasy del 1985 diretta da Richard Donner con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer. Infine dalle ore 23.40 appuntamento con “Harry ti presento Sally“, un classico del 1989 diretto da Rob Reiner con protagonisti Billy Crystal e Meg Ryan.

E voi quale film guarderete la vigilia di Natale 2025?