Tutti i più amati cartoni animati e i film Disney tornano in Tv a Natale 2022 sulle reti Rai. Come ogni anno, anche questo Natale, sarà accompagnato dai cartoni animati e i film Disney più belli di sempre. La Rai trasmetterà una programmazione ricchissima, con tantissimi film d’animazione e live action in prima serata adatti a grandi e piccini. Ecco di seguito l’elenco completo con tutti i film Disney di Natale 2022.

Film di Natale e cartoni Disney in tv: la programmazione 2022-2023

Anche quest’anno, eccoci pronti con la lista completa dei film Disney in TV a Natale 2022, che sembra fin da ora ricca e che speriamo possa esser ampliata ancora di più con altri bellissimi titoli celebri. Come sempre vi ricordiamo che è possibile che il palinsesto con tutti i film che andranno in onda in chiaro durante il periodo delle feste natalizie, potrebbe subire qualche variazione sia in merito ai giorni di programmazione, ma anche variazioni in che possono riguardare gli orari o la rete. Ecco a voi tutti i Film Disney in TV durante le festività di Natale 2022.

Programmazione Film di Natale Disney e non solo a Dicembre 2022

Martedì 13 dicembre 2022

Herbie – Il Super Maggiolino | Rai 2 – 21:25

Sabato 17 dicembre 2022

Frozen Fever | RAI YOYO – 20:25

I miei amici Tigro e Pooh: Un Natale da superdetective | RAI YOYO – 20:35

Lunedì 26 dicembre 2022

La Bella e la Bestia (live-action) | Rai 1 – 21:25

Martedì 27 dicembre 2022

Aladdin (live-action) | Rai 1 – 21:25

Giovedì 29 dicembre 2022

Frozen 2 – Il segreto di Arendelle | Rai 2 – 21:10

Sabato 31 dicembre 2022

Gli Aristogatti | Rai 2 – 21:10

Film Disney in tv che andranno in onda durante la prima settimana del mese di Gennaio 2023

I Film Disney in TV a Natale, proseguono anche durante la prima settimana del mese di Gennaio 2023, ecco di seguito i titoli in programmazione per la prima settimana del nuovo anno:

Lunedì 2 gennaio 2023

Il Re Leone (live-action) | Rai 1 – 21:25

Martedì 3 gennaio 2023

Sister Act (live-action) | Rai 3 – 21:10

Mercoledì 4 gennaio 2023

Sister Act 2 (live-action) | Rai 3 – 21:10

Giovedì 5 gennaio 2023