Tutte le proposte e i film di Natale 2021 da non perdere sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Con l’arrivo delle festività natalizie il catalogo di Prime Video si arricchisce con tanti nuovi titoli a tema, ma anche proposte divertenti ed anteprime esclusive. Siete pronti a scoprirle con noi?

Film da vedere a Natale 2021 su Amazon Prime Video

Il Natale è oramai alle porte e milioni di italiani sono pronti a riunirsi per festeggiare in famiglia e con amici. Quale occasione migliore per godersi un bel film tutti insieme per assaporare il clima delle festività natalizie e staccare la spina dal quotidiano. Amazon Prime Video ha in serbo tantissime sorprese e novità per i suoi abbonati con un ventaglio di proposte davvero divertenti ed imperdibili. A cominciare dalla serie The Ferragnez dedicata a Fedez e Chiara Ferragni in esclusiva su Prime Video: un viaggio alla scoperta di una delle coppie più amate e seguite in Italia e nel mondo.

Spazio poi al romanticismo in pieno stile natalizio con la commedia “Last Christmas” con protagonisti Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh ed Emma Thompson sulle note di alcuni classici dell’indimenticabile George Michael. E ancora film cult del Natale come “Love Actually“, “L’amore non va in vacanza” e “Il Grinch“.

Film Amazon Prime 2021: le pellicole per le feste di Natale

Non mancano poi sulla piattaforma Amazon Prime Video dei titoli “made in Italy” con l’ultimo film di Gigi Proietti protagonista della commedia “Io sono Babbo Natale” con Marco Giallini. E ancora: la comicità di Paola Cortellesi nel film “La Befana vien di notte” e il trio Aldo, Giovanni e Giacomo ne “La Banda dei Babbi Natale“.

Le sorprese di Prime Video non finiscono qui, visto che durante le feste natalizie in esclusiva sulla piattaforma Amazon arriva la saga di Harry Potter. Grandi e piccini potranno rivivere tutte le avventure del giovane mago nato dalla geniale penna di J.K. Rowling.

Infine per i più piccoli, invece, un vasto catalogo di titoli come “L’apprendista Babbo Natale”, “Il Natale di Nicholas”, “Pixi Post”, “Gli Spiriti di Natale”, “Natale in Car City” e tanti tanti altri! Che dire, non ci resta che augurarvi Buon Natale e una buona visione su Prime Video!