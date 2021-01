Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film Morto Stalin, se ne fa un altro, una commedia satirica del 2017 diretta da Armando Iannucci, della durata di circa 106 minuti, in onda questa sera alle ore 21.15 su RAI 5.

Il film da vedere stasera, 5 gennaio: Morto Stalin, se ne fa un altro

Il 28 febbraio del 1953 Iosif Stalin, leader supremo dell’Unione Sovietica, ascolta alla radio l’esecuzione di un’orchestra moscovita e resta colpito dall’armonia del suono, tanto da richiedere la registrazione del concerto. I musicisti sono così costretti a ripetere nello stesso identico modo l’opera, ma la pianista Maria Yudina si rifiuta. Inizialmente la motivazione riguarda il destino al quale sono andati incontro i suoi genitori, vittime della dittatura comunista.

Il bis ha comunque luogo e quando viene consegnato il disco ai funzionari inviati da Stalin, Maria aggiunge al pacco una lettera scritta di suo pugno. Quando il politico la legge, stramazza al suolo per un’emorragia cerebrale. Il giorno successivo i suoi fidi collaboratori trovano il corpo del morente. Da quel momento avrà inizio una sordida partita di intrighi e ricatti per decidere il successore.

La recensione del film

Riuscire a farsi bandire in Russia, al giorno d’oggi, è un’impresa non da poco. Questo fa già intuire l’approccio fortemente satirico di un’operazione come Morto Stalin, se ne fa un altro, che fin dal titolo non nasconde certo il suo intento dissacratorio.

D’altronde il regista Armando Iannucci, nazionalità britannica, ma origini chiaramente nostrane, aveva già mostrato il suo stile irriverente in serie cult come: le speculari The Thick of It e Veep – Vicepresidente incompetente. Nella seconda incursione per il grande schermo prende di mira nientemeno che un personaggio storico del calibro di Stalin.

Si tratta di un personaggio ovviamente controverso che qui viene sfruttato amabilmente per mettere a nudo quelle logiche di potere che da sempre dominano tra le alte sfere. A fare da sfondo vi sono un folto nugolo di personaggi alle prese con altrettanti complotti. Tutti seguono la comune logica del “non fidarsi di nessuno“.

Il risultato è una commedia nera a tratti esilarante, costantemente lucida nella sua incessante ronda di gag e battute sferzanti, dove il numeroso cast – composto per gran parte da noti caratteristi qui lasciati a briglia sciolta – riesce a dar vita a personaggi memorabili nella loro verve caricaturale, ideale viatico per quel tono tragicomico che caratterizza le intere due ore di visione. Tolto un passaggio inaspettatamente tensivo nella resa dei conti finale, l’operazione è improntata su un giocoso divertimento e su un humour di stampo classico, privo di gratuite volgarità e ben conscio della sua duplice chiave di lettura.

Gli altri consigli per la prima serata

Se avete già visto il film da noi consigliato o se non vi piace il genere vi consigliamo la visione di altri generi di film. Ecco quelli scelti e segnalati dalla nostra redazione.

Wyatt Earp (21.15 IRIS)

L’epica del vecchio west rivive in questo film fiume diretto da Lawrence Kasdan, tre ore e mezza nelle quali viene raccontato il mitico personaggio di Wyatt Earp, interpretato da uno dei volti simboli del genere come Kevin Costner. Pur a dispetto di una parziale lentezza, l’operazione soddisfa tutti gli amanti del filone, pronti a vedere ancora una volta scene iconiche come quella della sparatoria all’O.K. Corrall.

Mary e il fiore della strega (23 RAI2)

La giovane Mary si imbatte per caso in un fiore magico che le concede il potere di volare su una scopa. La ragazzina arriva così nella misteriosa scuola di magia tra le nuvole gestita da Madama Mumblechook e dal geniale Dottor Dee, finendo coinvolta in un’incredibile avventura. Il primo film prodotto dallo Studio Ponoc, che ha ereditato molti animatori del più famoso Studio Ghibli, è un avvincente film d’animazione, emozionante e visivamente incantevole.