Siete indecisi su quale film vedere stasera in tv? Il nostro team vi consiglia di vedere il film La cuoca del presidente, una commedia del 2012 diretta da Christian Vincent, della durata di circa 95 minuti, in onda questa sera alle ore 21.30 su TV8.

Il film da vedere stasera, 20 gennaio: La cuoca del presidente

Hortense Laborie è una rinomata cuoca originaria di Périgord, regione nel sudovest della Francia. Un giorno la donna viene contattata da degli emissari e con grande sorpresa scopre che chi l’ha chiamata, per esigere i suoi servizi, è il presidente francese in persona.

La donna si trova così catapultata da un giorno all’altro dalla sua tranquilla esistenza in campagna nella frenesia del Palazzo dell’Eliseo e cerca in ogni modo di accontentare il leader con dei menù sempre più ricercati e appariscenti.

Ma quando il presidente le si presenta faccia a faccia, chiedendole di preparare semplicemente una cucina casalinga “come quella di una volta”, Hortense comprende finalmente il motivo per il quale è stata assunta. Tra lei e il politico si instaura inoltre un rapporto di profondo affetto, che finirà per suscitare gelosie e preoccupazioni da parte di certi consiglieri dello chief-in-commander.

La recensione del film

Un bio-pic giocato su toni leggeri, tratto dell’esperienza vissuta da Danièle Mazet-Delpeuch, la prima donna ad essere eletta capo-chef di un presidente francese, per l’esattezza dal 1988 al 1990 quando vi era in carica François Mitterrand.

La cuoca del presidente è un film che si muove con efficacia sui toni della commedia a sfondo culinario, risultando efficace sia nella caratterizzazione dei personaggi – principali e secondari – che nella realizzazione dei succulenti piatti, che fanno letteralmente venire l’acquolina in bocca.

Il cinema ha spesso indagato tra i fornelli, proponendo sfiziose ricette di vario genere tali da solleticare l’appetito dello spettatore: basti pensare a Il pranzo di Babette (1987) o a Chocolate (2000), fino ad esponenti più recenti come il coreano Little Forest (2018). Il regista Christian Vincent riesce a rendere l’amore per la cucina e la passione della protagonista il leit-motiv portante della storia, come confermato anche dai due distinti piani temporali che si alternano per l’ora e mezzo di visione.

Nel presente infatti Hortense si trova in Antartide, dove lavora in un piccolo ristorante locale ed è amatissima dai suoi clienti, mentre i continui flashback – predominanti nel minutaggio – ci accompagnano a ritroso in quel che accadde quattro anni prima, svolgendo progressivamente tutti gli eventi che hanno condotto la donna alla situazione attuale.

Il buon ritmo, frenetico e sostenuto ma anche capace di aprirsi a scampoli più intimisti, e l’ottima interpretazione di Catherine Frot rendono La cuoca del presidente un gustoso divertissement, da assaporare in tutto relax.

