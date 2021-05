Che film vedere in tv stasera? Vi consigliamo una prima visione da non perdere per un film carico di emozioni e di pathos. Debutta questa sera su Canale 5 e a partire dalle 21.20 il secondo lavoro di Damien Chazelle. Il regista di La La Land racconta il suo punto di vista intimo e personale sulla vita di Neil Armstrong, il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Un film intenso e per nulla banale, un racconto intimistico sull’uomo che, inconsapevolmente, ha scritto una pagina importante della storia contemporanea. Arrivato nel sale nel 2018, Il Primo Uomo è stato il film di apertura all’edizione numero 75 del Festival del Cinema di Venezia.

Il primo uomo, di cosa parla il film: la trama

Sono gli anni ’60 e c’è la corsa allo spazio in una lotta tra le due super-potenze, America e Russia, che si contengono il primato. Dopo la perdita della figlia, nel 1962, Neil Armstrong (Ryan Gosling) entra nella Nasa come pilota collaudatore dell’aereo-razzo X-15. Dopo una lunga serie di peripezie e una serie di tentativi falliti, l’uomo partecipa alla missione di Apollo 11 e, nel 20 luglio del 1969, diventa il primo uomo che ha messo piede sulla Luna. Un momento storico, un passo verso il futuro che, ovviamente, mette in moto una serie di considerazioni sulla natura umana e l’immensità dell’ignoto. Un film di grande impatto emotivo, che riverbera l’allunaggio ma si focalizza anche sulla condizione di Armstrong, descritto come uomo taciturno ma convinto delle sue potenzialità.

Il primo uomo, recensione e curiosità: la vera storia di Neil Armstrong

Il giovane regista americano per Il primo uomo si è ispirato alla biografia ufficiale del pilota, dal titolo The First Man: life of Neil A. Armstrong, scritta da James R. Hansen che è stata pubblicata nel 2005. Inizialmente la sceneggiatura era arrivata tra le mani di Clint Eastwood che ha deciso poi di abbondare il progetto.

I dritti dalla Warner sono passati alla Universal che ha messo poi in calendario la lavorazione del film. Le riprese sono iniziate nell’ottobre del 2017 con un budget di ben 59 milioni di dollari. Alcune sequenze sono state girate anche in IMAX 70 mm.

Il primo uomo è una consacrazione per il giovane regista di Hollywood che è stato capace di raccontare sì una storia vera, ma focalizzandosi più sulla condizione umana dei piloti, mettendo in scena un racconto teso e di rara bellezza. Ha incasso nel mondo ben 100 milioni di dollari.