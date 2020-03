L’auto-isolamento per l’emergenza Coronavirus sta portando anche Mediaset a fare delle scelte sui palinsesti. Dopo primi cambi di programmazione, ora è la volta dei film da vedere e rivedere quando in casa non si sa proprio che fare.

50 film da rivedere la domenica sui canali di Mediaset dedicati al cinema

Sono in tutto 50 i film che Mediaset ha deciso di ritrasmettere la domenica mattina, pomeriggio e sera per tenere compagnia ai telespettatori di Iris, 20 e Cine34, i tre canali del Biscione dedicati al cinema.

Titoli in replica sì, ma in questo periodo di incertezza per la salute e l’economia è anche vero che chi sta a casa ha bisogno di punti fermi personali e culturali. Ecco che allora è nata l’iniziativa “Con il cinema #Andràtuttobene“.

Ben 70 ore di cinema, appunto, grazie alle quali passare la domenica del 29 marzo e quella del 5 aprile 2020 davanti a grandi classici, interpretazioni superlative e gli attori più amati da rivedere all’opera.

“La multisala televisiva – ha fatto sapere Mediaset in una nota – è aperta dalle 9.00 di mattina alle 3.00 di notte non-stop. Ingresso libero. Omaggio all’industria culturale che ha reso grande il nostro Paese nel mondo“.

Elenco dei film da rivedere su Mediaset il 29 marzo e il 5 aprile 2020

Su Iris: American Graffiti; Alì; Out of sight; Poseidon; Inception; Eyes wide shut; Insomnia; Il cacciatore; Shutter Island; Una storia vera; The Fighter; Il discorso del re; Salvate il soldato Rayan; Blue still.

Sul canale 20: Codice Swordfish; Assassins; The Foreigner; Ticker; Uss Elite Indianapolis; La fredda luce del giorno; Pacific room; Pacific rim; Killer; Into the sun; Ballistic; Le Belve; Rush Hour; Colpo grosso al drago rosso 2; Rush Hour 2; Viaggio nell’isola misteriosa; Survivor; Die Hard; Doomsday.

Su Cine 34: Sessomatto; L’Insegnante; Ricchi ricchissimi praticamente in mutande; Fracchia la belva umana; Un sacco bello; L’esorciccio; Il ragazzo di campagna; Zucchero, miele e peperoncino; Il sommergibile più pazzo del mondo; L’uccello migratore; L’insegnante va in collegio; Mia moglie è una bestia; Attila flagello di Dio; Bianco Rosso e Verdone; Ultimo tango a Zagarol; Grandi magazzini; I Laureati; La Supplente.

LA PROGRAMMAZIONE DI DOMENICA 29 MARZO CON GLI ORARI

Ore 9 AMERICAN GRAFFITI

Ore 11 ALÌ

Ore 15 OUT OF SIGHT

Ore 17 POSEIDON

Ore 19 INCEPTION

Ore 21 EYES WIDE SHUT

Ore 1 INSOMNIA ​​​​​

20

Ore 9 CODICE: SWORDFISH

Ore 11 ASSASSINS

Ore 13 THE FOREIGNER

Ore 15 TICKER

Ore 17 USS ELITE INDIANAPOLIS

Ore 19 LA FREDDA LUCE DEL GIORNO

Ore 21 PACIFIC RIM

Ore 23 KILLER

Ore 1 ​​INTO THE SUN

CINE34

Ore 9 SESSOMATTO

Ore 11 L’INSEGNANTE

Ore 13 RICCHI RICCHISSIMI PRATICAMENTE IN MUTANDE

Ore 15 FRACCHIA LA BELVA UMANA

Ore 17 UN SACCO BELLO

Ore 19 L’ESORCICCIO

Ore 21 IL RAGAZZO DI CAMPAGNA

Ore 23 ZUCCHERO, MIELE E PEPERONCINO

Ore 1 IL SOMMERGIBILE PIÙ PAZZO DEL MONDO