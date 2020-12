Filippo Nardi Squalificato dal Grande Fratello Vip? C’è un video che circola sul web, in cui le sue frasi choc nei confronti della concorrente Maria Teresa Ruta fanno pensare che la squalifica sia ormai questione di ore.

Filippo Nardi Squalificato dal reality di Canale 5 per le frasi choc contro Maria Teresa Ruta

Quest’anno i concorrenti che sono usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip a velocità della luce sono stati Flavia Vento, dopo nemmeno un giorno di permanenza e Stefano Bettarini, per aver bestemmiato e per il quale si è resa necessaria la squalifica.

Pare che anche al conte Filippo Nardi, toccherà la stessa sorte di Bettarini e la squalifica sia questione di ore. Quindi per guadagnare l’uscita dalla Porta Rossa di Cinecittà è ormai una questione di tempistiche, ma la decisione sarebbe stata già presa. Usiamo sempre il condizionale perché non c’è ancora l’ufficialità di Mediaset.

Filippo Nardi merita la Squalifica? Ecco il video e le frasi choc pronunciate dal concorrente

Filippo Nardi, uomo sicuramente sopra le righe da un humor molto particolare, ha superato il confine tra il buon gusto, l’educazione e la volgarità. Il tutto nel giro di un paio di giorni di permanenza. Il concorrente non nuovo ai reality, sempre penalizzato dal suo carattere e dalle sue intemperanze, stavolta ha preso di mira la povera Maria Teresa Ruta a cui ha rivolto frasi imperdonabili.

Ecco cosa ha detto Filippo Nardi nei confronti della Ruta: “Se fosse l’ultima donna sulla faccia della Terra ci farei una sveltina, solo la punta, ahahah” e ancora: “La veranda sembra la piazzetta di Amsterdam, quelle due sono in sconto, quella ha più esperienza”.

Ecco già qui siamo proprio al limite del buongusto ma non contento continua. Mentre tutti i vip erano riuniti in camera arancione, Maria Teresa si è addormentata tra le braccia di Pierpaolo Pretelli (Insomma ha 60 anni e sarà anche stanca visto che sgobba tutto il giorno) e Filippo Nardi ha detto: “ Teabagging, teabaggin, yeah… quanto mi pagate se teabaggo la Ruta.

Ecco il Video dell’accaduto

Nardi propone di fare “teabagging” sulla Ruta, “ma bisogna essere in due o tre” #gfvip

pic.twitter.com/jd1ornlTza — Davide🌈 (@therealdavb) December 16, 2020

Molti si sono chiesti che cos’è Il “teabagging”? E’ una pratica sessuale in cui l’uomo inserisce lo scroto nella bocca del partner per dare e riceverne piacere, ma quando viene strusciato sulla faccia o la testa di un’altra persona. Il nome di questa pratica deriva dal fatto che, quando l’atto è compiuto ripetutamente con un movimento verticale, essa ricorda il gesto di inzuppare una bustina di tè in una tazza di acqua calda.

Filippo Nardi, le frasi choc contro Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip: sarà squalificato?

Nardi ha continuato a sbeffeggiare in maniera volgare e detestabile Maria Teresa che dormiva a bocca aperta: “Si può disegnare qualcosa sulla fronte… sei una falsaaa… capito? nooo… io andrei sul teabag però bisogna farlo in due o tre, almeno, ahahah (come a voler intendere che avrebbe goduto,)”.

Andrea Zelletta, invece di rimetterlo al suo posto, pensa al gioco: “Ci eliminano, ma sei scemo?” e Nardi: “No sulla fronte… basta appoggiarsi sulla fronte”.

Ora. Caro Conte, il tuo Humor inglese non ha fatto ridere nessuno, anzi! La Squalifica ci pare proprio d’obbligo perché il concorrente non si trovava in trattoria o al bar con gli amici, ma in televisione e quello che lui ama fare tra le lenzuola sono esclusivamente fatti suoi.

Quello che stride ancor di più con questa pagina di bruttissima televisione, è che tutti gli altri concorrenti non lo hanno fermato. Tutti a ridere rendendosi complici del suo comportamento volgare, scurrile e di una maleducazione oltre ogni limite.

La reazione di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa alle parole orripilanti di Nardi

“Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore”.

Sono senza parole per come stanno trattando mia madre. E’ una donna di cuore che si prodiga sempre per tutti. Merita carezze e sostegno. Forza mamma! spero ti arrivi il mio abbraccio che viene dal cuore. ❤️ — Guenda Goria (@guenda_ggoria) December 16, 2020

Come darle torto!! Guenda noi ti siamo vicini e anche il popolo del web è con te e la tua mamma!!