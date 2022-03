Filippo Bisciglia, conduttore del programma Temptation Island, è tra i protagonisti di Stand Up! Comici in prova, il nuovo programma in onda in prima serata sul Nove. Bisciglia si racconta in un’intervista rilasciata a Mario Manca per Vanity Fair, parlando di Temptation Island, ma anche del suo rapporto con Maria De Filippi, ideatrice e produttrice del format televisivo.

Filippo Bisciglia: «Con Maria De Filippi in passato ho sbagliato e lei mi perdonò»

Nell’intervista Filippo Bisciglia racconta di quando ad Amici Celebrities ebbe una discussione con Maria De Filippi: «Lì ho sbagliato, ma c’è stato un momento di verità che Maria ha deciso di tenere nella messa in onda e di non cancellare. Certo, col senno di poi, potevo farmi i ca**i miei. Maria è una persona intelligente, tant’è che, dopo quell’episodio, ho fatto altre 2 edizioni di Temptation. Poi sarebbe il colmo: Maria fa un programma che parla di perdono da vent’anni e poi non perdona me?».

“Temptation Island” e il possibile stop

Sul possibile stop di Temptation Island il conduttore dice: «Non parlo di Temptation Island con Maria da novembre. Posso leggere, sentir dire a destra e a sinistra qualsiasi cosa, ma per me l’ultima e l’unica parola che conta è quella di Maria. Tutto il resto non conta niente. – E aggiunge – Soffrirei tanto, anche perché è il docu-reality più visto della televisione italiana e nutro per il pubblico un affetto clamoroso. Una volta un mio amico tennista mi ha detto che Temptation senza di me è come Roland-Garros senza Nadal».

Filippo Bisciglia e l’insegnamento di Maria De Filippi sulla tv

Quello che Bisciglia nutre nei confronti di Maria De Filippi è un sentimento di grande stima, una donna che gli ha insegnato tanto: «Un insegnamento che Maria mi ha dato tanti anni fa è: chiedi a tua nonna, a tua zia, alla signora sotto casa, al fruttivendolo, a quelli che guardano la televisione per capire in quale direzione stai andando. Quando vado in vacanza a Forte dei Marmi e incontro gente con la puzzetta sotto il naso, mi fanno complimenti dei signori che lei non si immaginerebbe mai: dottoresse, professoresse, addiritture psicologhe. Poi, vorrei dire anche una cosa sul trash. Temptation mostra semplicemente le discussioni di una coppia che possono accadere in salotto invece che al falò. È quando si parla dei genitori che cominciano le vere discussioni. Oggi guardare il c*lo è normale: anche io non ho problemi a dire se è davvero bono un ragazzo».