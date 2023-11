Filippo Bisciglia da Temptation Island al Grande Fratello 2023? Da giorni si fa sempre più insistente un’indiscrezione che vorrebbe il conduttore varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà. A rompere il silenzio ci ha pensato proprio l’ex gieffino pubblicando un video – verità sul suo profilo Instagram.

Filippo Bisciglia sarà un concorrente del Grande Fratello 2023?

Da alcuni giorni circola una notizia: Filippo Bisciglia sarà un nuovo concorrente del Grande Fratello. La notizia è rimbalzata su tutti i social sorprendendo non poco il pubblico del reality show di successo di Canale 5. L’ingresso di Filippo, conduttore di Temptation Island sarebbe l’ennesimo colpaccio messo a segno da parte del gruppo di autori del programma e di Alfonso Signorini visto che è innegabile come l’ingresso di Perla Vatiero e Mirko Brunetti all’interno della casa stia giovando in termini di ascolti! Non solo, visto che è in arrivo anche la ex tentatrice Greta Rossetti, fidanzata (?) di Mirko. L’ingresso di Bisciglia, invece, dato quasi per certo è stato smentito dal diretto interessato con un lungo video-messaggio pubblicato sui social.

“Buon pomeriggio a tutti. Allora, è uscita la notizia che sarò concorrente del Grande Fratello. Ok, è una fake news. Non entrerò al GF, ma è una fake news divertente. Ci sta, movimentano un po’ di cose. Mi sono divertito anche io” – ha precisato il conduttore.

Filippo Bisciglia: “Il GF per me è stata un’esperienza bellissima che rifarei tre milioni di volte”

Non solo, Filippo Bisciglia ha proseguito nel suo video – messaggio precisando quando la partecipazione al “vecchio” Grande Fratello sia stato importante nella sua vita e carriera.

“Il GF per me è stata un’esperienza bellissima che rifarei tre milioni di volte. Non la rinnegherò mai, a differenza di tanti altri. Però non entrerò. Al massimo potrei entrare e fischiare una canzone. La prima che mi viene in mente fa così” – ha detto il conduttore che ha concluso il video canticchiando “Love The Way You Lie”, la colonna sonora di Temptation Island.

Ecco il video con la smentita di Filippo Bisciglia sull’ingresso al Grande Fratello 2023!