Fiction Rai, cosa vedere a gennaio 2022: le serie in partenza

Quali fiction Rai ci terranno compagnia da gennaio 2022? Cosa vedremo nelle prime serate del nuovo anno? Quali protagonisti ci traghetteranno in storie avvicendi e appassionanti tra intrighi d’amore, misteri e avvincenti scene d’azione?

Fiction Rai 2022: cosa vedremo a partire da gennaio in prima tv?

Quali fiction Rai ci attengono a gennaio 2022? Da Non mi lasciare, thriller in quattro puntate con Vittoria Puccini, Alessandro Roia e Sarah Felberbaum a Màkari con Claudio Gioè, da Nero a metà 3 con Claudio Amendola all’attesissima seconda stagione di Doc – Nelle tue mani fino a Don Matteo 13 con il passaggio di consegne tra Terence Hill e Raoul Bova.

Il calendario, salvo cambiamenti, svela la presenza di:

Non mi lasciare dal 9 gennaio 2022

Doc – Nelle tue mani 2 dal 13 gennaio

dal 13 gennaio La sposa dal 16 gennaio

Lea e i bambini degli altri dal 6 febbraio

Màkari 2 dal 7 febbraio

L’amica geniale 3 dall’8 febbraio

dall’8 febbraio Nero a metà 3 dal 28 febbraio

dal 28 febbraio Vincenzo Malinconico Avvocato dal 6 marzo

A muso duro dall’8 marzo

Don Matteo 13 dal 10 marzo 2022

I titoli più attesi? Senza ogni ombra di dubbio: Doc nelle tue mani, L’amica geniale e Don Matteo. Le nuove fiction, però potranno riservare gradite sorprese così come hanno fatto sia Un professore che Blanca.

Fiction Rai: le novità di gennaio e febbraio

Quali saranno per le fiction Rai le novità di gennaio e febbraio 2022? Oltre a Non mi lasciare – di cui abbiamo già accennato – da domenica 16 gennaio prenderà via La sposa. La fiction racconta una storia d’amore e di riscatto femminile ambientata nell’Italia del Sud alla fine degli anni Sessanta e ispirata al fenomeno dei “matrimoni per procura”. Nel cast vi sono: Serena Rossi e Giorgio Marchesi.

Altra novità? Lea e i bambini degli altri che vedrà protagonisti Anna Valle e Giorgio Pasotti pronti a portare sul piccolo schermo una infermiera di Ferrara innamorata dei bambini.

Vincenzo Malinconico Avvocato con Massimiliano Gallo sarà invece una serie tratta dai romanzi di Diego De Silva pubblicati da Einaudi.