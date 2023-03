Maria Pia Ammirati – direttrice Rai Fiction – in un’intervista al Giornale ha reso noti i titoli delle fiction 2023/2024 della Tv di Stato. Tra i personaggi che saranno raccontati nella finzione televisiva ci saranno molte figure storiche, molto legate all’identità italiana, tanto da poter definire le fiction “Serie – evento”. Ma scopriamo assieme quali sono i titoli delle Fiction Rai per la stagione televisiva 2023/2024.

Le nuove serie tv della Rai per la stagione 2023 – 2024: ecco i titoli

Come dicevamo, molti i personaggi storici protagonisti delle serie tv: tra questi Giacomo Leopardi. Dello scrittore italiano, saranno raccontati gli anni della gioventù tra Napoli, Firenze, Milano e Bologna per un totale di due puntate. A prestare il volto a Leopardi sarà Leonardo Maltese mentre la regia è affidata a Sergio Rubini. In merito al ritorno alla storia la Ammirati fa sapere:

“Non si deve aver paura di andare indietro nel tempo, perché se le vicende del passato vengono raccontate in modo brillante possono essere apprezzate dal pubblico e arrivare anche ai giovani, che spesso rifuggono dalla cultura”.

Rai Fiction 2023/2024, ecco tutte le serie tv in onda nella prossima stagione

Sempre inseguendo il filone storico, sarà la volta di Goffredo Mameli, il padre di Fratelli d’Italia, il nostro Inno nazionale. Anche stavolta siamo di fronte ad una miniserie in due puntate. Nella serie tv sarà raccontata la breve vita di questo italiano morto a soli 21 anni, ma che è finito sui libri di Storia. Tra i titoli annunciati anche un film tv sulle Foibe, che racconterà la tragedia storica attraverso gli occhi di Maddalena, una giovane ragazza istriana, costretta a lasciare la sua casa dopo l’8 settembre.

Nel 2024 la tv italiana compirà 70 anni: in quest’ottica è stata realizzata una fiction per celebrarla. E poi ancora le donne protagoniste al centro del racconto nella fiction: “Prima di Noi”. Questa serie tv si propone di raccontare che racconterà la Storia del nostro Paese, attraverso gli occhi di donne di tre generazioni. E poi ancora una serie tv sui compositori e sui teatri italiani, vissuti da una ragazza talentuosa che viaggerà per l’Italia.

Rai Fiction 2023/2024: tutti gli altri titoli che vedremo

Ritorna L’Amica Geniale 4 in cui troveremo Alba Rohrwacher e Irene Maiorino nei panni delle protagoniste Lenù e Lila. Troveremo un’Elena più matura alle prese con il marito, i figli e l’amante, Nino Sarratore, suo primo amore.

“Queste serie le avevamo messe in cantiere già molto tempo prima delle ultime elezioni”, chiarisce Ammirati, “e, comunque, l’obiettivo di Rai Fiction è raccontare l’Italia senza preclusioni: noi siamo servizio pubblico e abbiamo il dovere, il piacere e il privilegio di fornire tutti i punti di vista”.

Ma non mancheranno titoli di forte richiamo per il pubblico, serie tv amatissime come:

Don Matteo 14, con il ritorno di Raoul Bova che ha preso il posto di Terence Hill;

con il ritorno di che ha preso il posto di Terence Hill; Màkari 3, con il bravissimo Claudio Gioè ;

con il bravissimo ; Un professore 2 con Alessandro Gassman e Claudia Pandolfi;

con Studio Battaglia 2, il legal drama remake di una serie inglese.

il legal drama remake di una serie inglese. Doc – Nelle tue Mani 3, con Luca Argentero ;

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 3 , con Vanessa Scalera;

, con Le Indagini di Lolita Lobosco 3, con Luisa Ranieri ;

con ; Vincenzo Malinconico – Avvocato d’Insuccesso 2 con M assimiliano Gallo.

Il Commissario Montalbano, la Rai valuta serie tv senza Luca Zingaretti

La Ammirati svela anche qualcosa di molto interessante per quanto riguarda la fiction delle fiction, ovvero quella serie tv che tiene incollato il pubblico allo schermo anche con le repliche. Ci riferiamo al Commissario Montalbano, orfano di Luca Zingaretti.

“Spero vivamente che quest’anno si riesca”, dice l’Ammirati. Mancano infatti, gli adattamenti per il piccolo schermo degli ultimi due romanzi di Andrea Camilleri, “Il cuoco dell’Alcyon” e “Riccardino”. Resta da capire se Luca Zingaretti accetterà nuovamente questo impegno, oppure si dovrà pensare ad un altro attore.

Infine, la Ammirati rivela anche il ritorno di Sabrina Ferilli in una fiction Rai che racconterà il mondo dello star system sotto la regia di Fausto Brizzi. La stagione si prospetta ricca di belle novità ma anche di graditi ritorni, per una tv di qualità che la Rai ci regala da sempre.