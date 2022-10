Massimo Ranieri torna sul set di “La Voce Che Hai Dentro”, nuova fiction per Mediaset dopo vent’anni di assenza dal set. Infatti, l’istrionico cantante che abbiamo visto spesso alla conduzione di programmi musicali o come semplice interprete di molti brani di successi, dopo vent’anni ha accettato di tornare a recitare in una fiction. Scopriamo qualche dettaglio in più su trama e cast della fiction che andrà in onda prossimamente su canale5.

La Voce che hai dentro con Massimo Ranieri, nuova fiction Mediaset in onda prossimamente su canale 5

Ranieri è sicuramente un maestro nell’arte della musica e del teatro. In questi lunghissimi anni di carriera ci ha regalato spettacoli e concerti indimenticabili. All’inizio della sua carriera ha anche recitato in film e fiction, e dopo vent’anni di assenza dai set ha deciso di tornare a recitare – da protagonista – nella fiction “La Voce che hai Dentro” per la regia di Eros Puglielli, per un totale di otto episodi e quindi quattro prime serate. La fiction è tratta da un’idea dello stesso Ranieri che sarà affiancato da Maria Pia Calzone.

La trama de “La voce che hai dentro” nuova fiction Mediaset

“La voce che hai dentro” racconta la storia di Michele Ferrara, a cui presta il volto Massimo Ranieri, che dopo 10 anni di carcere è finalmente libero. Ambientata a Napoli, il protagonista ha scontato 10 anni di carcere a Poggioreale, per il presunto omicidio del padre Mimmo, noto cantante e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali.

Michele, che ha sempre vissuto per la musica, una volta libero vuole provare a salvare la casa discografica, la Parthenope. Tuttavia il suo più grande ostacolo sarà rappresentato dalla sua famiglia: la moglie Maria, e i figli Raffaele e Antonio che vogliono vendere la Parthenope all’antagonista Gaetano Russo. Di tutt’altra idea è invece sua figlia Anna, virtuosa del pianoforte che appoggia in toto il padre. E’ decisa infatti a dimostrare l’innocenza del padre e di Regina, giovane e talentuosa trapper, con la quale combatterà per riportare in auge la Parthenope Edizioni Musicali e riconquistare l’affetto dei suoi. Michele nasconde un segreto. Di cosa si tratterà?

Il cast de “La Voce che hai dentro”

Oltre a Massimo Ranieri che interpreta il protagonista Michele Ferrara, appena uscito di prigione, troviamo:

Maria Pia Calzone che presta il volto a sua moglie Maria,

Michele Rosiello è il figlio Raffaele,

Erasmo Genzini è il figlio Antonio,

Giulia D’Aloia è la figlia Anna,

Gianfranco Gallo interpreta il rivale Gaetano Russo

La Niña veste i panni della trapper Regina.

Nel cast anche Nando Paone e Ruben Rigillo.

“La voce che hai dentro” nasce da un’idea di Massimo Ranieri, e con lui Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. È prodotta da Lucky Red.

E’ la prima volta che Massimo Ranieri prende parte ad un progetto targato Mediaset, e questo proposito fa sapere: “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red”.