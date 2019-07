Fiction Mediaset autunno 2019: grandi ritorni e tante novità

Grandi ritorni e tante novità. Con queste quattro parole potremmo sintetizzare quanto accadrà nelle fiction Mediaset per l’autunno 2019. Cosa accadrà? Quali saranno i titoli e i personaggi che ci terranno compagnia? Ebbene, come detto da Piersilvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, sono due anni che l’azienda lavora per trovare e creare nuove storie visto che, quelle precedenti, si sono esaurite. A fronte di questo grande impegno vedranno presto la luce alcuni prodotti molto interessanti.

Fiction Mediaset autunno 2019: i grandi ritorni

Partiamo, però, con il parlare dei grandi ritorni. Se si pensa, infatti, alle fiction Mediaset, si pensa, ormai, a due grandi titoli che hanno intrattenuto il pubblico televisivo facendo in modo che si incollasse davanti al teleschermo e che vi rimanesse attaccato fino alla fine.

In autunno andrà quindi in onda la terza stagione de L’Isola di Pietro con Gianni Morandi. Il cantante bolognese ha ottenuto da poco la cittadinanza onoraria in Sardegna. Nel cast faranno il loro ingresso: Francesca Chillemi, Francesco Arca e Caterina Murino.

Attesissima è poi la seconda stagione di Rosy Abate La Regina di Palermo con Giulia Michelini. I fan speravano che la fiction Mediaset andasse in onda già nella passata stagione televisiva, ma a quanto pare in sovraffollamento all’interno dei palinsesti ha fatto slittare la serie al prossimo autunno.

Fiction Mediaset autunno 2019: le novità

Quali saranno le novità?

In primis Made in Italy con: Greta Ferro e Margherita Buy. La fiction sarà incentrata sugli anni 70 e la moda.

Arriverà poi Oltre la soglia con: Gabriella Pession e Giorgio Marchesi. Mediaset assicura che sarà un thriller pronto a togliere il fiato ai telespettatori.

Altre news? Sono in dirittura d’arrivo anche fiction Mediaset come: Il Processo con Vittoria Puccini e Francesco Scianna, Fratelli Caputo con Nino Frassica e Cesare Bocci,ma anche Scomparsi con Alessandro Preziosi.

Ultimo titolo? Fra le novità vi è anche Giustizia per tutti con Raoul Bova.