Grande attesa per il nuovo film di Ficarra e Picone, il duo comico palermitano che ci intrattiene buon parte dell’anno dietro il bancone di Striscia la Notizia, tg satirico di Antonio Ricci.

Ad Ouarzazate, in Marocco, si gira il nuovo film di Ficarra e Picone

I due simpaticissimi comici, in questo momento non sono nella loro Palermo a prendersi il sole e tuffarsi in acqua, ma si trovano ad Ouarzate, in Marocco alle prese con i ciak del loro nuovo film che uscirà a Natale, con esattezza il 12 dicembre ma di cui ancora non se ne conosce il titolo.

Cla-Atlas Studios di Ouarzazate, incredibili studios in mezzo al deserto

Ci sono 40 gradi ma nessuno ci fa caso, nei Cla-Atlas Studios in mezzo al deserto, c’è grande fermento e tra un ciack e l’altro ci si rinfresca sotto i tendoni bevendo acqua fresca.

Gli studi cinematografici in mezzo al deserto, sono valsi alla cittadina il soprannome di “Hollywood africana”, ed è proprio in questa location che è stato allestito il set dell’attesissimo film di Ficarra e Picone per ricreare le ambientazioni di 2.000 anni fa che ci riporterà ai tempi di Erode e di Gesù e di tutto ciò che gira intorno alla storia della nascita di Cristo, appunto.

Gli Studios di Ouarzazate, in Marocco, affacciati sul Sahara, sono stati fondati nel 1983 nell’area già utilizzata negli Anni 60 per “Lawrence d’Arabia” e con i loro 322.000 metri quadrati sono tra i più grandi studi cinematografici del mondo.

Tra i titoli girati qui, “Il gioiello del Nilo”, “Il gladiatore”, “La mummia”, “Asterix & Obelix: missione Cleopatra”, ma anche scene di serie tv come “Prison break” e “Il trono di spade”.

Ficarra e Picone: il nuovo film in uscita a Natale 2019

Il duo comico, dopo averci regalato grandi risate nei loro precedenti film, tornano con un nuovo progetto. Dopo averci riproposto gli imbrogli politici delle elezioni in contrapposizione alla legalità con “l’Ora legale”; le vicende legate alle pensioni e al lucro delle case di riposo con “Andiamo a quel Paese” ora è il momento di immergerci nel presepe!

Infatti il duo comico, ha avuto la bella idea di… entrare nel presepe, riproponendo la storia millenaria della nascita di Gesù Bambino. Chiaramente un’impresa titanica a cui Salvatore e Valentino, lavorano da tempo.

“Sono passati anni prima che sentissimo che il progetto era a punto” spiega Picone, concentratissimo anche tra un ciak e l’altro. “Rispetto agli altri nostri film qui c’era da dare credibilità alla storia. Per questo abbiamo curato tutto in ogni minimo dettaglio” aggiunge Salvo Ficarra.

Il divertimento, certamente non mancherà e a Natale l’immancabile appuntamento con il cinepanettone, stavolta in compagnia di Ficarra e Picone ci riporterà indietro di 2000 anni. D’altronde la simpatia di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è contagiosa, per cui il film che ha l’impronta del kolossal ci regalerà anche colossali risate!