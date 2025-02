Chi sono stati, negli anni, i presentatori del Festival di Sanremo e chi lo ha condotto più volte? Quando mancano pochi giorni alla 75esima edizione, Carlo Conti è pronto a guidare la kermesse nel post Amadeus. Scopriamo insieme l’elenco dei conduttori nel corso delle edizioni.

Da Pippo Baudo a Carlo Conti, tutti i presentatori del Festival di Sanremo

“Tutti, ma proprio tutti, presentano Sanremo!“. Questo è lo slogan che recita il promo della 75esima edizione del Festival che sarà condotto da Carlo Conti insieme a 12 co-conduttori. E a proposito di conduttori storici, chi è quello che ha presentato più edizioni?

La prima edizione del Festival di Sanremo avvenne nel 1951 nel salone delle feste del Casinò e fu condotta da Nunzio Filogamo che si ritrovò solo tre cantanti in gara: Nilla Pizzi, il Duo Fasano e Achille Togliani. Il conduttore palermitano nel ’52 aprì con una frase ormai celebre: “Miei cari amici vicini e lontani, buonasera ovunque voi siate!“. In totale sono state 5 le edizioni della kermesse musicale da lui presentate.

Stesso numero, cinque volte, che contraddistingue Amadeus. Nel 2019 è stato chiamato come conduttore e direttore artistico del Festival, ruoli che ha ricoperto con successo fino allo scorso anno, con record di ascolti e dando nuova verve alla kermesse.

A prendere la sua eredità, sarà Carlo Conti, anche lui veterano del Festival con già tre edizioni condotte. Il presentatore ha scelto 30 big in gara (29 col ritiro di Emis Killa), più 4 nuove proposte. In totale sono quattro le conduzioni di Carlo Conti che presentò per la prima volta la kermesse nel 2015 (edizione vinta da Il Volo con ‘Grande amore’), nel 2016 (che vide il successo de Gli Stadio), nel 2017 (con vittoria di Francesco Gabbani) e quella di quest’anno. Quattro le conduzioni anche per Fabio Fazio (nel 1999, 2000, 2013, 2014).

A guidare la classifica dei conduttori del Festival c’è Pippo Baudo che detiene il record con 13 edizioni (1968, 1984-85, 1987, 1992-96, 2002-03, 2007-08). Segue Mike Bongiorno con 11 edizioni tra il 1963 al 1967 per cinque anni consecutivi, poi nel 1972, 1973, 1975, 1977 e 1979 e l’ultima nel 1997, affiancato da Valeria Marini e Piero Chiambretti.

La classifica dei presentatori del Festival di Sanremo nel corso degli anni:

Pippo Baudo : 13 edizioni

: 13 edizioni Mike Bongiorno : 11 edizioni

: 11 edizioni Nunzio Filogamo : 5 edizioni

: 5 edizioni Amadeus : 5 edizioni

: 5 edizioni Carlo Conti : 4 edizioni (con quella di quest’anno)

: 4 edizioni (con quella di quest’anno) Fabio Fazio : 4 edizioni

: 4 edizioni Claudio Cecchetto : 3 edizioni

: 3 edizioni Gianni Morandi : 2 edizioni

: 2 edizioni Claudio Baglioni: 2 edizioni

Alcune curiosità sulla 75esima edizione

La finale di sabato 15 febbraio 2025 del Festival di Sanremo sarà la serata numero 300 della sua storia. Federica Abbate, con sei brani in gara in questa edizione, è l’autrice con più testi. Tra i big in gara, Marcella Bella è alla sua nona partecipazione mentre per Massimo Ranieri e Noemi è l’ottava volta sul palco dell’Ariston.