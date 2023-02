Ancora record di ascolti per la seconda serata del Festival di Sanremo. La serata è filata liscia a parte l’intervento di Angelo Duro e il freestyle di Fedez che ha messo in imbarazzo la Rai.

Sanremo 2023: le dichiarazioni in conferenza stampa

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa e la Rai ha deciso di prendere le distanze dall’intervento del rapper. Il direttore di Raiuno Stefano Coletta non ha preso bene il fatto che Fedez abbia fatto degli attacchi personali diretti: “Non sapevamo nulla della performance. Ce ne aveva comunicata una ma poi ci ha detto che l’avrebbe cambiata. A nome della Rai dico che la libertà è un diritto sacrosanto, ma sempre a nome della Rai, me compreso, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio dagli attacchi personali di Fedez, soprattutto nella gestualità: la testualità può avere libertà espressiva, ma la gestualità può avere conseguenze diverse. Non è più libertà e non è più un diritto se si attacca un viceministro su un capitolo chiuso: non è libertà questa”.

Nella serata di ieri sul web ha diviso il monologo di Angelo Duro che si è anche svestito davanti al pubblico rimanendo in mutande. Si parte dai vantaggi legati al fatto di essere il secondo figlio, si passa per l’orgoglio di aver fatto strada senza la “lauria” e si finisce a parlare di famiglia ma anche dell’importanza della figura della prostituta. Amadeus ha spiegato il motivo per il quale ha deciso di correre il rischio: “Angelo Duro riempie i teatri. Penso che sia un talento e come scommetto su alcuni cantanti considerati anomali per Sanremo così ho scommesso su un comico ‘anomalo’ per il Festival. Sono contento di averlo portato qui e sapevo che avrebbe diviso”.

Paola Egonu a Sanremo 2023

Co-conduttrice della terza serata Paola Egonu. La pallavolista sarà questa sera sul palco dell’Ariston e porterà un monologo sul razzismo: “L’Italia è un paese razzista? Sì. Il che non vuol dire che lo siano tutti, che siano ignoranti…. Sta migliorando, sicuramente. Non voglio fare la vittima ma solo dire come stanno le cose. Il monologo l’ho scritto io e mi sono fatta aiutare dalle mie due agenti. Non ho preso spunto da niente in particolare, neanche da i momenti più recenti. E’ la mia vita”.

Noi di SuperGuida TV abbiamo chiesto a Paola Egonu se in futuro tornerà in Italia considerando che in un’intervista aveva dichiarato che nell’ipotesi in cui avesse vinto Giorgia Meloni alle elezioni non avrebbe messo più piede nel Paese: “Non ho mai abbandonato l’Italia: l’ho lasciata per giocare in Turchia e tornare qui. Non ho trovato maggiore rispetto lì di qui. Mai detto che non sarei mai tornata in Italia con il governo Meloni. Per quanto riguarda la Nazionale, sto metabolizzando: se ci fosse modo, tornerei”.

La Egonu ha fatto una rettifica anche sulle ultime dichiarazioni rilasciate sulla maternità. La sportiva aveva spiegato di non voler avere figli perché sarebbero stati condannati all’infelicità a causa del colore della pelle: “Non ho mai detto quella frase, mai. Quando è nato il Black Lives Matters io e mio sorella ci siamo preoccupate perché sarebbe potuto capitare a mio fratello o mio figlio. Mai detto che un figlio in Italia sarebbe condannato all’infelicità”. Ospiti musicali di questa sera i Maneskin.